Praha - Basketbalistky ZVVZ USK Praha v Evropské lize porazily Schio 74:73, přestože celý zápas prohrávaly. Oproti dvěma předchozím venkovním zápasům ale zvládly koncovku a udržely domácí neporazitelnost i třetí místo v tabulce. Vítězný koš dala pět vteřin před koncem Alena Hanušová, která řídila závěrečný obrat.

"Tím, že jsme vedly jen v posledních pěti vteřinách, tak jsme si výhru užily víc, než kdybychom vyhrály o 30 bodů," radovala se Hanušová. "Bylo to pro nás hodně důležité vítězství, protože kdybychom prohrály, hrozilo by nám až čtvrté místo ve skupině a těžké play off," dodala.

Schio nastoupilo bez své klíčové hráčky Isabelle Yacoubouové, která má poraněné koleno a spoluhráčkám jen fandila z lavičky. Pražanky naopak hrály již kompletní včetně uzdravené Ilony Burgrové a se staronovou posilou Candice Dupreeovou, která se k týmu podle plánu připojila až v novém roce. A dvojnásobná mistryně světa hned nastoupila v základní sestavě.

Po vánoční pauze jako kdyby se české mistryně nemohly rozehrát a začaly velmi špatně. Chyběla jim tradiční rychlost v útoku i obraně a Schio si vypracovalo až třináctibodový náskok.

Teprve pak se domácí hráčky rozjely a šňůrou 11:0 se vrátily do hry. Chytla se zejména tradiční opora a nejlepší hráčka týmu Sonja Petrovičová, která dala do poločasu 16 bodů.

"Nedařily se nám první útoky a na tým padla skepse. Začaly jsme hrát uspávací basketbal. Celý tým ztratil přes pauzu herní rytmus. Před svátky jsme hrály opravdu dobře a chyběly nám jedna dvě hráčky do rotace, abychom těžké zápasy vyhrály. Ale teď jsme ztratily rytmus a vypadalo to, že jsme znovu na začátku sezony," hodnotila trenérka Natália Hejková.

V úvodu druhé půle opět přišly chyby Pražanek na obou stranách hřiště, které Schio trestalo a znovu odskočilo na devět bodů. Italky velmi dobře bránily domácí snahu o nájezdy do koše.

Ještě čtyři minuty před koncem vedlo Schio o sedm bodů, jenže pak zazářila Hanušová. Nejprve dvěma trojkami snížila ztrátu a při posledním útoku dostala důvěru a střelou za dva body rozhodla.

"Nebyl to povedený zápas, ale hlavní bylo, že jsme to nezabalily. Poslední minuty jsme do toho daly všechno, stáhly jsme to a měly jsme možnost na vítěznou střelu," těšilo Hanušovou. "Ta poslední akce vyšla tak, jak měla. Buď měl jít míč na Kiu Vaughnovou, nebo na mě po cloně od Sonji Petrovičové do rohu, abych měla volnou střelu. Já ani nepřemýšlela o tom, že mám na ruce vítězství. Až když jsme střelu vypustila, tak jsem doufala, že to tam padne," popisovala.

I zkušenou trenérku Hejkovou překvapilo, jak tým zvládl koncovku přesně podle pokynů, které si řekly při oddechových časech. "Poslední tři akce vyšly přesně, jak jsme si řekly. To je docela unikát. Většinou z toho vyjde něco jiného. Je vidět, že to máme natrénované," těšilo Hejkovou.

"Předtím jsme dvě koncovky prohrály, dnes se štěstí do třetice otočilo v náš prospěch. Byla to opravdu podařená koncovka. Jsem ráda, že to tým nezabalil, i když to z naší strany nebyl ideální zápas. Že to ubojoval. Za celý zápas jsme vedly jen pět vteřin, ale i tak jsme vyhrály," dodala.

ZVVZ USK Praha - Schio 74:73 (14:20, 37:42, 51:57)

Nejvíce bodů: Petrovičová 23, Vaughnová, Hanušová a Xargayová po 11 - Miyemová a Zandalasiniová po 15, Macchioová 14. Fauly: 22:21. Trestné hody: 21/15 - 19/18. Trojky: 7:3. Doskoky: 34:33.