Praha - Basketbalistky ZVVZ USK Praha získaly sedmý ligový titul v řadě a celkově jedenáctý. Ve třetím finálovém utkání ŽBL porazily doma Hradec Králové 88:42 a celou sérii ovládly 3:0. Čtvrtý celek Evropské ligy prodloužil neporazitelnost v české lize na 113 zápasů, přemožitele nenašel od dubna 2013.

Hradecké lvice tentokrát zachytily začátek a nedovolily USK rychle výrazněji odskočit. Pomáhalo jim i to, že se Pražankám příliš nedařila střelba. Až na Kateřinu Elhotovou, která dala 10 z úvodních 17 bodů USK.

Ještě v 15. minutě držel Hradec naději na překvapení a především zásluhou Pamely-Therese Effangové prohrával jen o pět bodů. Jenže pak domácí favoritky zabraly, úsek ve zbytku poločasu vyhrály 18:2 a rozhodly. V úvodu druhé půle šňůru ještě natáhly a odskočily na třicetibodový rozdíl.

Ve velmi dobrém výkonu pokračovala Elhotová, která za 18 minut na hřišti nastřílela 23 bodů a ukázala, že se před domácím mistrovstvím Evropy dostává do formy. Po utkání byla zvolena i nejužitečnější hráčkou finále.

"Jsem ráda, že jsme to zmákly. Neřekla bych hladce, protože Hradec je nevyzpytatelný tým. Jsou to rychlé tryskomyši a s tím máme problém, tak jsme nechtěly nic podcenit. Jsem ráda, jak to dopadlo. Také mám radost za své ocenění, ale to už je jen taková třešnička na dortu," prohlásila Elhotová.

Hradec Králové účastní ve finále vyrovnal klubové maximum z předloňské sezony. Druhým místem v lize si vybojoval účast v Evropském poháru, ale do soutěže se nepřihlásí a přepustí ji třetímu KP Brno. "Pracujeme převážně s českými hráčkami, v tom jsme mezi nejlepšími kluby rarita. Museli bychom sehnat silného sponzora, abychom to měli kam posunout. Na Eurocup bychom potřebovali mít o nějaký milion navíc. Mohli bychom hrát Středoevropskou ligu (CEWL), ale to nepovažujeme za tak kvalitní soutěž. Náš cíl bude zase usilovat o umístění v nejlepší čtyřce české ligy," řekla trenérka Hradce Romana Ptáčková.

To USK bude mít znovu ty nejvyšší cíle, ale také bude přebudovávat kádr, jelikož se ziskem titulu se rozloučily s týmem klíčové opory Laia Palauová a Sonja Petrovičová a také lotyšská reprezentantka Anete Šteinbergaová. Smlouvy zatím nemají ani Kia Vaughnová a Candice Dupreeová, klubové vedení tak chystá přestavbu a výrazné omlazení družstva.

USK Praha - Hradec Králové 88:42 (22:11, 44:23, 72:34)

Nejvíce bodů: Kateřina Elhotová 23, Vyoralová 13, Vaughnová 12 - Effangová 11, Hartigová 9, Buraová 6. Fauly: 22:18. Trestné hody: 11/10 - 19/15. Trojky: 10:3. Doskoky: 45:30. Konečný stav série: 3:0.

Konečné pořadí ŽBL: 1. USK Praha, 2. Hradec Králové, 3. KP Brno, 4. Nymburk, 5. Slavia Praha, 6. Handicap Brno, 7. Trutnov, 8. Karlovy Vary, 9. Ostrava, 10. Slovanka MB, 11. Strakonice, 12. Technic Brno.