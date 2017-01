Praha - Basketbalistky ZVVZ USK Praha splnily roli favorita a v Evropské lize doma přehrály Györ jasně 83:56. A to i přesto, že jejich výkon měl k dokonalosti daleko. Soupeřkám však nedaly šanci a upevnily si třetí místo ve skupině.

V prvním vzájemném utkání v Maďarsku vyhrály Pražanky v říjnu o 39 bodů, tentokrát se jim v obraně ani útoku tolik nedařilo. Trenérka Natália Hejková se na lavičce často vztekala kvůli nedůslednosti svých hráček.

"V úvodu to nebylo o podcenění, spíše šlo o nedůslednost. Dostávaly jsme laciné koše. Některé hráčky mě v tom totálně zklamaly, byla jsem hrozně naštvaná," připustila Hejková. "Ale nečekala jsem, že bychom měly vyhrát tak jasně jako první zápas, protože Györ se hodně zlepšil. Hrál mnohem lépe než v říjnu," ocenila.

Ještě v závěru poločasu se tak Györ držel ve hře, ovšem vydařená koncovka poločasu a zejména dobrý ofenzivní výkon Kii Vaughnové, kterou Maďarky jen těžko bránily, přinesly poločasové vedení o 14 bodů.

Krátce po změně stran se navíc povedlo USK náskok navýšit na 20 bodů a definitivně zlomit odpor soupeře. Vedení už si české mistryně bez potíží hlídaly a trenérka Hejková mohla v závěru dát šanci čistě české sestavě včetně euroligových debutantek Veroniky Voráčkové a Michaely Krejzové.

"Holky jsou za první start určitě rády, makáme tady, abychom si zahrály v Eurolize a teď se jim to povedlo. Navíc máme další důležitou výhru. Mohly jsme dostat trochu méně bodů, ale na to, že si zahrály všechny hráčky, to byl super zápas," hodnotila Tereza Vyoralová, která si 16 body vytvořila osobní maximum v Eurolize a spolu s Vaughnovou byla nejlepší střelkyní USK.

"Tereza musela dirigovat a odehrála dobrý zápas. Je to dobře pro ni i pro českou reprezentaci. Pro mě je důležité, že je na hřišti platná i po boku klíčových hráček. To je hodně příjemné. Stejně jako to, že jsme dnes dohrávaly s hodně mladou sestavou," dodala Hejková.

Utkání 8. kola skupiny A Evropské ligy basketbalistek:

ZVVZ USK Praha - Györ 83:56 (21:10, 22:19, 17:13)

Nejvíce bodů: Vaughnová a Vyoralová po 16, Petrovičová 14, Dupreeová 12, Xargayová 11 - Kieselová 20, Simonová 10, Lichtarovičová 8. Fauly: 14:22. Trestné hody: 20/12 - 9/7. Trojky: 7:5. Doskoky: 50:35.