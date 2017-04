Jekatěrinburg (Rusko) - Basketbalistky ZVVZ USK Praha si finále Evropské ligy nezahrají. V semifinále Final Four v Jekatěrinburgu podlehly 80:87 po prodloužení Kursku, který tak udržel neporazitelnost v sezoně. Ruský celek tak v nedělním finále vyzve Fenerbahce Istanbul, Pražanky se v duelu o třetí místo utkají s domácím Jekatěrinburgem.

České mistryně sice prohrály i třetí zápas s Kurskem v této sezoně, ale na semifinále si schovaly svůj nejlepší výkon. Skvěle bránily a v útoku zářila Candice Dupreeová, která 39 body vytvořila nejlepší výkon tohoto ročníku Euroligy a také maximum Final Four. Jenže vteřinu před koncem druhé půle dovolily hráčky USK soupeřkám srovnat a v prodloužení už neměly dost sil.

Pražankám výborně vyšel vstup do zápasu, když se chytla především Dupreeová, která předváděla mimořádný výkon a obrana Kursku si s ní vůbec nevěděla rady. Zvláště po spolupráci s rozehrávačkou Laiou Palauovou, která při poslední sezoně v Eurolize měla velkou motivaci a blýskla se 13 asistencemi. Přesto se nedařilo ruskému soupeři výrazně odskočit.

Do druhé půle však vtrhly hráčky USK ve velkém stylu a rychle získaly osmibodové vedení. Přispěla k tomu do té doby velmi dobře bráněná Sonja Petrovičová, i když měla navíc zdravotní potíže. Navíc se do problémů s fauly dostaly obě největší hvězdy Kursku Angel McCoughtryová a Nneka Ogwumikeová, které musel španělský kouč Lucas Mondelo začít šetřit.

Kursku to však spíše pomohlo a začal hrát týmověji. Do konce třetí čtvrtiny tak dokázal snížit na jediný bod a oba celky se pak střídaly v těsném vedení. USK pomohla i Kateřina Elhotová, která v prvním euroligovém utkání po mateřské pauze dala šest bodů.

Pražanky se 50 vteřin před koncem druhého poločasu dostaly po nájezdu Marty Xargayové do jednobodového vedení. Aneta Šteinbergaová pak mohla deset vteřin před koncem rozhodnout, volná trojka však skončila jen na obroučce a naopak mohl rozhodnout Kursk. Tatiana Vidmarová však proměnila jen jeden trestný hod, a tak se prodlužovalo.

V nastavené pětiminutovce už dominovala dvojnásobná olympijská vítězka a mistryně světa McCoughtryová, s 28 body nejlepší střelkyně ruského celku. Svěřenkyně trenérky Natálie Hejkové už neměly síly na zvrat. Stejně jako loni je tak čeká boj o bronz a nenavážou na senzační titul z roku 2015.

Final Four Evropské ligy basketbalistek v Jekatěrinburgu - semifinále:

--------

Dynamo Kursk - ZVVZ USK Praha 87:80 po prodl. (24:26, 46:44, 60:61, 77:77)

Nejvíce bodů: McCoughtryová 28, Vadejevová 18, Cruzová 9 - Dupreeová 39, Xargayová 16, Petrovičová a Kateřina Elhotová po 6. Fauly: 22:25. Trestné hody: 34/25 - 27/19. Trojky: 4:3. Doskoky: 44:39.

Fenerbahce Istanbul - Jekatěrinburg 70:61 (10:14, 28:33, 49:46)

Nejvíce bodů: Lavenderová 21, Quigleyová 17, Veramejenková 13 - Taurasiová 26, Baričová 11, Grinerová a Toliverová po 7.