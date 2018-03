Praha - Basketbalistky ZVVZ USK Praha prohrály s Jekatěrinburgem i domácí čtvrtfinálový zápas v Evropské lize a čtvrtou účast ve Final Four za sebou nepřidají. Favorizovaný ruský tým zvítězil 73:54 a sérii vyhrál 2:0 na zápasy. České šampionky budou poprvé od roku 2014 chybět v bojích o medaile, naopak Jekatěrinburg je mezi čtyřmi nejlepšími celky pojedenácté za sebou.

"Myslím, že kdyby nám před sezonou někdo řekl, že budeme šestí nebo pátí, tak tomu neuvěříme. Bylo znát, že ten tým na větší úspěch neměl. Jednak ve skupině bylo hodně střídavých výsledků, jeden dobrý, druhý horší, a v play off proti Jekatěrinburgu se ukázalo, že i když jsme hrály ve druhém utkání o dost lépe, tak to bylo skoro o dvacet," řekla trenérka USK Natália Hejková.

Zatímco v Rusku Pražanky prohrály o 27 bodů (70:97) zejména po nepovedeném úvodu, v domácí odvetě dlouho předváděly výrazně lepší výkon. Oproti minulému týdnu zachytily počátek zápasu a byly favoritovi vyrovnaným soupeřem, přestože postrádaly zraněnou Američanku DeWannu Bonnerovou.

Dobrou práci pod košem odváděla Marija Režanová, která statečně vzdorovala možná nejlepší pivotce současnosti Brittney Grinerové. Stejně tak dobře bránila kapitánka Kateřina Elhotová hrdinku prvního duelu Mayu Mooreovou. V útoku se dařilo španělským rozehrávačkám Leticii Romerové a Martě Xargayové.

Hráčky USK držely naději na výhru a návrat série do Ruska k rozhodujícímu třetímu zápasu až do třetí čtvrtiny. Pak ale soupeř přitvrdil v obraně, domácím se přestalo dařit v útoku a jejich ztráta narostla do dvouciferných čísel. Zatímco na Pražankách bylo vidět, že přestávají věřit ve vítězství, Rusky naopak nabraly sebevědomí a zbytek utkání bez problémů kontrolovaly.

"Ve druhém poločase nám kvůli úzké rotaci docházely síly hlavně v útoku a ta zakončení byla hodně nepřesná. Ubránily jsme je na 73 bodů, což při naší obraně je fakt úspěch, akorát těch dvacet bodů ve druhém poločase je málo," konstatovala Hejková.

"Mrzí mě, že jsme sezonu ukončily prohrou, ale zase mě těší, že jsme s Jekatěrinburgem dnes dlouho držely krok. První poločas to vypadalo moc pěkně. Ve druhé půli už nám utekly, i když na hřišti jsem necítila, že je mezi námi rozdíl dvacet bodů. Ale Jekatěrinburg postoupil zaslouženě, porážely nás na všech pozicích," řekla Kateřina Elhotová, která se nyní bude se spoluhráčkami soustředit jen na obhajobu titulu v české ŽBL.

Čtvrtfinále Evropské ligy basketbalistek - 2. zápasy:

ZVVZ USK Praha - Jekatěrinburg 54:73 (20:19, 32:38, 40:53)

Nejvíce bodů: Xargayová 13, Zahuiová a Režanová po 9, Kateřina Elhotová a Romerová po 8 - Meessemanová 17, Grinerová 15, Mooreová 13, Torrensová 11. Konečný stav série: 0:2.

Další výsledky:

Fenerbahce Istanbul - Šoproň 72:78 (za domácí Kia Vaughnová 18 bodů, 8 doskoků, 1 asistence), stav série 1:1;

20:00 Bourges - Yakin Dogu,

20:30 Schio - Dynamo Kursk.