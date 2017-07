Mnichov - Basketbalistky USK Praha budou v nové sezoně Evropské ligy hrát ve skupině A s obhájcem titulu Kurskem, Bourges, Galatasaray, Villeneuve-d'Ascq, Castors Braine a Šoproní. Posledním soupeřem bude kvalifikant, který vzejde ze souboje mezi slovenským celkem Piešťanské Čajky a Polkowicemi. Rozhodl o tom dnešní los v Mnichově.

Pražanky tak budou mít téměř úplně jinou skupinu než v minulém ročníku. Znovu se utkají jen s nejvýše nasazeným Kurskem, se kterým v předchozí sezoně prohrály všechny tři zápasy včetně semifinále.

Dále jsou ve skupině francouzské celky Bourges a Villeneuve-d'Ascq z předměstí Lille, které v minulém ročníku skončily na čtvrtém a šestém místě skupiny B. Za Villeneuve v minulé sezoně hrála česká pivotka Kamila Štěpánová a také ukrajinská hvězda Alina Jagupovová.

Po roční pauze se do soutěže vrací belgický celek Castor Braine, který v minulém ročníku Evropského poháru nepostoupil ani ze skupiny. Pro návrat se rozhodlo i Galatasaray, které v Eurocupu došlo až do semifinále. Šoproň se pokusí vylepšit loňské sedmé místo ze základní skupiny Euroligy.

"Je dobře, že jsem se nedostaly do rusko-turecké skupiny, ale i tak to nebude nic lehkého. Uvidíme, jak se povede poskládat kádry. Každopádně absolutní favorit skupiny i celé Euroligy je Kursk," uvedla pro ČTK trenérka USK Natália Hejková. "Ostatní celky jsou porazitelné, ale ne pravidelně. Uvidíme, jak dokážeme konkurovat s novým týmem, který se rýsuje," dodala.

"Jsou tam kluby, se kterými jsme dlouho nehrály. Je to trochu jiné. Trochu mě dává do pozoru, že se ty týmy docela hodně posilují. Jsou tam kluby, které se vrací do Euroligy a které nakupují hráčky. Posilují se i Polkowice, tak jsem zvědavá, jak si povedou v kvalifikaci s Čajkami. Samozřejmě bych raději Čajky a podívala se domů," řekla slovenská trenérka.

Své soupeře znají i další dva české kluby v Evropském poháru. Nymburk ve skupině H vyzve poraženého z euroligové kvalifikace mezi Montpellierem a maďarským Szekszárdem, stejně jako v minulé sezoně silný italský celek Ragusa a portugalský tým Santo André.

Brněnské KP se v rámci skupiny I utká o dvě postupová místa s Benátkami německým Wasserburgem a švýcarským Fribourgem.

Los Evropské ligy basketbalistek pro sezonu 2017/18:

Skupina A: Dynamo Kursk, ZVVZ USK Praha, Bourges, Galatasaray Istanbul, Villeneuve-d'Ascq, Castor Braine, Šoproň, Piešťanské Čajky/Polkowice.

Skupina B: Jekatěrinburg, Fenerbahce Istanbul, Orenburg, Schio, Salamanca, Wisla Krakov, Yakin Dogu, Montpellier/Szekszárd.

Program USK:

11. října: USK - Bourges,

18. října: Galatasaray - USK,

25. října: USK - Piešťanské Čajky/Polkowice,

1. listopadu: Kursk - USK,

22. listopadu: USK - Villeneuve-d'Ascq,

29. listopadu: Šoproň - USK,

6. prosince: USK - Castors Braine,

13. prosince: Bourges - USK,

20. prosince: USK - Galatasaray,

3. ledna: Piešťanské Čajky/Polkowice - USK,

10. ledna: USK - Kursk,

17. ledna: Villeneuve-d'Ascq - USK,

24. ledna: USK - Šoproň,

31. ledna: Castors Braine - USK.