Mnichov - Česká basketbalistky se v kvalifikaci o mistrovství Evropy 2019 utkají s Belgií, Německem a Švýcarskem. Rozhodl o tom los v Mnichově. Na šampionát, který budou hostit Srbsko a Lotyšsko, postoupí vždy vítězové skupin a šest z osmi týmů na druhých místech.

Favoritkami skupiny by měly být belgické basketbalistky, které na nedávném šampionátu v Praze vybojovaly bronzové medaile a patřily k překvapením turnaje. Opírají se zejména o pivotku Emmu Meessemanovou, veteránku Ann Wautersovou a střelkyni Kim Mestdaghovou.

České basketbalistky se do skupiny dostaly z druhého výkonnostního koše, z třetího doplnily složení Němky, které postoupily na jediný z posledních pěti šampionátů. V minulé kvalifikaci skončily třetí ve skupině za Ukrajinou a Srbskem.

Outsiderem skupiny bude Švýcarsko, které naposledy na ME startovalo v roce 1956. V minulé kvalifikaci nevyhrálo ani jeden zápas v konkurenci Bulharska, Řecka a Ruska.

"Pozitivum té skupiny je, že nemusíme cestovat někam daleko, jako třeba na Island. Určitě je to hratelná skupina. Favoritem by měly být Belgičanky podle toho, co předváděly na letošním mistrovství Evropy. Záleží ale na tom, kdo jim zůstane v týmu. Nevím, jestli bude pokračovat Ann Wautersová. To byla jedna z jejich klíčových hráček. Mají ale skvělý tým a na každé pozici výborné hráčky," řekla česká pivotka Alena Hanušová.

"Moc se mi líbilo, jak jednoduchý basket hrají. Kompletně jako tým. Mají výborné rozehrávačky, které skvěle rozdávají míč. Třeba přihrávky Marjorie Carpreauxové mi přišly neuvěřitelné. Bylo vidět, že se celý tým basketem bavil," přidala Hanušová na adresu největšího soupeře v kvalifikaci.

"Proti Německu jsem hrála naposledy, když mi bylo 18 let. Nevím, co od nich mám čekat. Nebude to ale špatný tým. Mají hráčky, které hrají v zahraničí. Myslím, že mohou v kvalifikaci překvapit. Stejné to mám se Švýcarkami. Proti nim jsem nikdy nehrála," dodala Hanušová.

Kromě pořadatelských zemí Lotyšska a Srbska nemá žádná země účast na šampionátu jistou. Do kvalifikace musejí i obhájkyně titulu Španělky, které byly spolu s dalšími sedmi nejlépe umístěnými celky z nedávného ME v prvním koši. Český tým byl v druhém koši na základě 13. místa z domácího šampionátu.

Kvalifikace bude zahájena dvěma zápasy v listopadu. Další termín připadl na únor 2018 a o postupujících se definitivně rozhodne v listopadu 2018.

"Těším se na to. Bude to zase trochu něco jiného než klubový basket. Vždycky ráda vidím holky v nároďáku. Je dobře, že se hraje kvalifikace. Třeba Srbky jako obhájkyně titulu letos vypadly už ve čtvrtfinále. Výkonnost týmů se rok co rok mění. Každý by si měl postup zasloužit. Mistrovství Evropy pak bude pestřejší," řekla Hanušová.

Los kvalifikace ME basketbalistek v roce 2019:

Skupina A: Slovensko, Černá Hora, Island, Bosna a Hercegovina.

Skupina B: Turecko, Bělorusko, Polsko, Estonsko.

Skupina C: Rusko, Maďarsko, Litva, Albánie.

Skupina D: Řecko, Izrael, Velká Británie, Portugalsko.

Skupina E: Francie, Slovinsko, Rumunsko, Finsko.

Skupina F: Španělsko, Ukrajina, Nizozemsko, Bulharsko.

Skupina G: Belgie, ČR, Německo, Švýcarsko.

Skupina H: Itálie, Švédsko, Chorvatsko, Makedonie.





Program skupiny G:

11. listopadu: Německo - ČR, Švýcarsko - Belgie.

15. listopadu: ČR - Švýcarsko, Belgie - Německo.

10. února 2018: ČR - Belgie, Švýcarsko - Německo.

14. února 2018: ČR - Německo, Belgie - Švýcarsko.

17. listopadu 2018: Švýcarsko - ČR, Německo - Belgie.

21. listopadu 2018: Belgie - ČR, Německo - Švýcarsko.