Praha - Českým basketbalistkám se nepovedla odveta přípravného utkání s Maďarskem a v Praze na Královce prohrály 34:54. O den dříve přitom v Roudnici po velmi dobrém výkonu zvítězily 82:59. Tentokrát však domácí hráčky propadly v útoku proti zlepšené obraně soupeře a pouze v první čtvrtině nastřílely přes deset bodů. Trenér Štefan Svitek utrpěl první porážku od loňského příchodu k týmu po pěti výhrách.

"Maďarky bránily mnohem agresivněji než ve čtvrtek a lépe nás pokrývaly. My se nedostávali do takových pozic. A když jsem se do nich dostali, tak jsme měli malou úspěšnost. Dnes jsme prostě nemohli pomýšlet na výhru, i když naše obrana nebyla špatná," řekl Svitek. Jeho svěřenkyně měly úspěšnost střelby jen 25 procent. "Pokud jsou holky chytré, tak si z tohoto utkání hodně odnesou. Hlavně pochopí, že takhle agresivně se dnes hraje basketbal. Mnohé naše hráčky hrály na této úrovni a s takovým tempem poprvé," dodal.

Češky nastoupily bez kapitánky Kateřiny Elhotové, která si ve čtvrtečním duelu poranila kotník. "Je to ale spíš krátkodobé zranění a věříme, že ji během léta ještě uvidíme na hřišti," uvedl Svitek. Chyběly i další tradiční opory, stejně tak soupeř přivezl několik nových hráček. Mladé české basketbalistky ale měly velký problém s agresivní maďarskou obranou.

V první čtvrtině se ještě trefovaly Karolína Elhotová, nejlepší střelkyně týmu s 12 body, a Renata Pudláková, ale ve druhém hracím období Češky nedaly přes osm minut ani bod. A v útoku se trápily i ve třetí části, ve které zaznamenaly dokonce jen čtyři body. Pustily tím pádem soupeře do dvouciferného vedení, které v poslední části Maďarky ještě navýšily.

"Ony na nás nastoupily agresivněji, ale nemyslím si, že by nás to překvapilo. Opravdu nevím, čím to bylo. Nebyly jsme schopné najet do koše a tady na těch koších na Královce je těžké spoléhat na střelbu z dálky jako v Roudnici. Ale rozhodně to nemůžeme svalovat jen na ty koše. Byly jsme méně důrazné, méně jsme najížděly a problém jsme měly na doskoku," konstatovala Renata Pudláková.

ČR - Maďarsko 34:54 (16:15, 25:23, 29:38)

Nejvíce bodů: Karolína Elhotová 12, Pudláková a Bartáková po 7 - Barnaiová 12, Hegedüsová-Öriová 9, Határová, Weningerová a Nagyová po 7. Fauly: 14:18. Trestné hody: 5/3 - 13/10. Trojky: 3:4. Doskoky: 38:38.