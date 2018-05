Roudnice nad Labem - České basketbalistky v úvodním utkání letní přípravy porazily Maďarsko 82:59, kaňkou ale je zranění kapitánky Kateřiny Elhotové, které už v první čtvrtině musely ze hřiště pomoci spoluhráčky. Největší hvězdu týmu poté nahradila její sestra Karolína, nastřílela své maximum za národní tým 20 bodů a byla hráčkou zápasu.

Duel byl prestižní pro kouče Štefana Svitka, neboť ještě loni vedl právě Maďarsko. Před rokem s ním na mistrovství Evropy zvítězil nad Českem 74:70. Tentokrát ale na hřišti od začátku dominovaly české reprezentantky. "Jsem velmi spokojený. Pracoval jsem v Maďarsku čtyři roky a je to něco speciálního. O to více jsem rád, že jsme je porazili. A věřím, že si to přeneseme i do pátečního zápasu," připomněl Svitek odvetu v Praze na Královce od 16:00.

V úvodu tým táhla kapitánka Elhotová, která za prvních šest minut dala devět bodů. Jenže při nájezdu mezi tři obránkyně se zranila a do hry už nezasáhla. "Když se taková hráčka zraní, je to nepříjemné. Ale děvčata ji dobře nahradila," řekl Svitek.

Štafetu po ní převzala především mladší sestra Karolína a stala se postrachem pro maďarskou defenzivu. Už do poločasu nastřílela 16 bodů, když proměnila všechny čtyři trojkové pokusy.

Při absenci několika tradičních opor Aleny Hanušové, Romany Hejdové, Kamily Štěpánové či Terezy Peckové dostaly prostor reprezentační novicky a první body zaznamenaly Sarah Beránková, Klára Vojtíková, Kateřina Rokošová a také osmnáctiletá Kristýna Brabencová. Po šňůře 13:0 v závěru první půle pak měly Češky o pauze náskok už 23 bodů.

Ve druhé půli si vedení udržovaly. Maďarky měly navrch jen pod košem díky 208 centimetrů vysoké pivotmance Bernadett Határové a tři čtvrtiny svých bodů daly z blízkosti koše. Češky ale dominovaly na ostatních postech a došly si pro jasné vítězství.

"Tím, že jsme byli nižší, jsem chtěli hrát celoplošnou obranu, tlačit na míč a to se nám dařilo. Tím jsme se dostali i do dobrého útočného rytmu. Holky pod košem bojovaly a já jsem opravdu spokojený," dodal Svitek.

ČR - Maďarsko 82:59 (28:18, 47:24, 66:37)

Nejvíce bodů: Karolína Elhotová 20, Kateřina Elhotová a Voráčková po 9, Pudláková a Rokošová po 8 - Határová 13, Nagyová 9, Weningerová a Barnaiová po 8. Fauly: 22:28. Trestné hody: 29/24 - 17/12. Trojky: 6:1. Doskoky: 32:29.