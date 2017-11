Praha - České basketbalistky se pod novým trenérem Štefanem Svitkem představí na domácím hřišti. Po sobotním vítězném vstupu do evropské kvalifikace v Německu přivítají ve středu od 20:00 v Praze na Královce Švýcarsko. Proti outsiderovi skupiny berou jen vítězství.

Češky novou éru začaly jasnou výhrou 89:56 v Německu. První poločas byl sice vyrovnaný, ale ve druhé části se nový tým více sehrál a soupeře jednoznačně předčil. A na druhou půli se pokusí navázat i proti Švýcarsku, které naopak na úvod prohrálo o 29 bodů doma s Belgií.

"Cítíme, že jsme na tom dobře fyzicky. Vyrážely jsme do rychlých protiútoků a Němky pak přestaly stíhat. Je to ale teprve jeden zápas ze šesti a jeden kousek skládačky, která nám pomůže k postupu na Eurobasket. Začaly jsme dobře, tak snad na tom budeme ve středu stavět dál," řekla kapitánka Kateřina Elhotová.

Švýcarky byly na mistrovství Evropy naposledy v roce 1956. V minulé kvalifikaci skončily poslední ve skupině za Bulharskem, Řeckem a Ruskem bez jediného vítězství. Navíc jim chybí nejlepší střelkyně z předchozí kvalifikace Alexia Rolová. Nejlepší hráčkou prvního duelu s Belgií byla pivotka Marielle Giroudová s 15 body šesti doskoky. Patnáct bodů dala také Nancy Foraová.

Obě patří k oporám nejlepšího švýcarského klubu Fribourgu, který nedávno v Evropském poháru porazil KP Brno o 20 bodů. Ve švýcarském národním týmu je také třicetiletá Jalinka Michauxová, která je zaměstnankyní FIBA, pro niž pracuje na evropských šampionátech jako mediální koordinátor.

"Očekávám podobný zápas jako s Německem. Bude to zřejmě hodně tvrdé, ale když budeme hrát jako druhý poločas s Německem, vyjdeme z naší hry a tvrdé obrany, dobře to dopadne," věří kapitánka Elhotová.

Češky jdou do utkání s pozměněnou sestavou. Svitek se rozhodl dát šanci Julii Reisingerové a Renatě Pudlákové, které se nevešly do nominace na zápas s Německem. "Chci mít širší rotaci, aby i další hráčky cítily, že jsou součástí týmu. Věřím, že se to v budoucnu vyplatí, protože mohou přijít zranění, tak je třeba zapojit více hráček," řekl Svitek. Koho nenominuje, zatím neoznámil. Menší zdravotní potíže měla Kia Vaughnová, která v pondělí netrénovala.

Utkání se hraje v pražské hale Královka, vstupenky jsou k dostání v síti Ticketportal.