Kluž (Rumunsko) - České basketbalisty hned na úvod mistrovství Evropy v Kluži čeká klíčové utkání, které napoví o jejich ambicích. Svěřenci trenéra Ronena Ginzburga dnes od 19:30 nastoupí proti domácímu výběru a potřebují zvítězit, aby mohli reálně pomýšlet na postup do play off v Istanbulu. Zaváhání s outsiderem skupiny C by jejich šance výrazně oslabilo.

Rumunsko se vrací na evropský šampionát po dlouhých 30 letech, naposledy bylo v roce 1987 dvanácté. Od té doby se nekvalifikovalo a vzhledem k předchozím výsledkům by se mu to zřejmě nepovedlo ani tentokrát. FIBA však vybrala Kluž za jedno ze čtyř pořadatelských měst spolu s Helsinkami, Tel Avivem a Istanbulem a Rumuni automaticky získali účastnické místo.

Rumunští hráči budou mít na své straně možná až devět tisíc fanoušků, ale Češi si nemyslí, že by to pro domácí tým měla být automaticky výhoda. "První zápas doma bývá hodně těžký. To se nám potvrdilo i ve Slovinsku před čtyřmi lety, kdy jsme domácího favorita na úvod málem porazili. Rumuni se budou chtít doma ukázat a budou nervóznější," prohlásil rozehrávač Tomáš Satoranský.