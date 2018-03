New York - Basketbalisté Washingtonu s Tomášem Satoranským v základní sestavě dotáhli v NBA dvacetibodové manko a po druhém prodloužení se radovali z výhry 125:124 na palubovce druhého týmu Východní konference Bostonu. Český reprezentant i přes potíže s fauly odehrál v TD Garden 34 minut a zaznamenal 10 bodů, šest asistencí, dva doskoky i zisky. Zároveň v samém závěru ubránil potenciální vítěznou akci Celtics, když hodně znepříjemnil střelu Jaysonu Tatumovi.

"Otestovali nás, co jako tým dokážeme," uvedl autor 34 bodů Bradley Beal. "Musím spoluhráčům poděkovat, první půle se nám nevydařila, ale pak jsme se hodně zlepšili a bojovali. Nakonec jsme odvedli dobrou práci," dodal hráč, jenž je při absenci Johna Walla hlavním tahounem Wizards. "Bylo to jako na horské dráze, jako kdybychom hráli dva úplně jiné zápasy. Hráče musím pochválit, nevzdali to a nakonec proměnili víc střel," potěšilo kouče Scotta Brookse.

Vstup do utkání se hostům vůbec nepovedl. Po šesti minutách prohrávali 6:19. Na to reagoval kouč Brooks oddechovým časem. Ani po něm se Wizards příliš nevzpamatovali. Celkem za první čtvrtinu inkasovali 37 bodů, nakonec však prohrávali jen o 14 bodů. Pak jejich manko narostlo už na 20 bodů, ale poté už začala stíhací jízda, kterou nastartovala série 10:0 před poločasem.

Druhou i třetí část nakonec Washington vyhrál o sedm, respektive osm bodů a tak před poslední dvanáctiminutovkou vedl. V ní sice domácí měli takřka celou dobu mírně navrch, nicméně Jodie Meeks, kterému před poslední akcí přepustil místo na hřišti Satoranský, poslal zápas přesnou trojkou necelou sekundu před koncem do prodloužení.

V něm hrál hodně minut s pěti fauly Satoranský. Na deset bodů se dostal, když necelé dvě minuty před koncem prvního prodloužení proměnil obě šestky.

Beal se staral o důležité koše i v závěru a k 34 bodům přidal sedm doskoků a devět asistencí. Boston, kterému chyběl i Horford, Brown a Smart, táhl 31 body sezonním maximem Marcus Morris.

Orlando dovedl k vítězství 126:117 nad Milwaukee novým osobním rekordem Jonathon Simmons (35 bodů). Černohorskému pivotu Nikolu Vučevičovi unikl triple double, protože kromě 22 bodů dosáhl také na devět doskoků a stejný počet asistencí. D.J. Augustin dodal 32 bodů. Bucks nebylo nic platných ani 38 bodů, 10 doskoků a sedm asistencí Janise Adetokunba.

Výsledky NBA

Boston - Washington 124:125 po 2. prodl. (za hosty Satoranský 10 bodů, 6 asistencí, 2 doskoky), Golden State - LA Lakers 117:106, Orlando - Milwaukee 126:117, Sacramento - Miami 123:119 po prodl.

