Basketbalista Utahu Joe Ingles v utkání play off NBA na palubovce Houstonu. ČTK/AP/Eric Christian Smith

Houston - Basketbalisté Utahu zaskočili nejlepší tým základní části NBA Houston a ve druhém zápase semifinále Západní konference vyhráli na jeho palubovce 116:108. Jazzmani po životním výkonu Australana Joea Inglese srovnali stav série na 1:1.

Ingles si vytvořil osobní rekord 27 body, proměnil sedm z devíti trojkových pokusů a navíc skvěle bránil. Střelecky se tentokrát tolik nedařilo nováčkovi Donovanu Mitchellovi, jenž se trefil pouze šestkrát z 21 pokusů z pole, ale k 17 bodům přidal 11 asistencí. Na 17 bodů se dostal i náhradník Alec Burks.

"Mitchell byl klíčovým hráčem, i když nebyl nejlepším střelcem týmu. To on nás zlomil, skvěle nacházel hráče v rohu," vysekl poklonu rozehrávači Utahu trenér Houstonu Mike D'Antoni.

Utah dobře začal a první čtvrtinu vyhrál 36:28. Ve druhé části místo očekávaného náporu Houstonu narostl náskok hostů až na 19 bodů. Pak se favorit přece jen probudil a do poločasu snížil na 55:64. Do třetí čtvrtiny vstoupili Rockets šňůrou 22:8, dostali se do pětibodového vedení a zdálo se, že převzali režii. Jenže v poslední části hosté odskočili sérií 14:2 a nedošlo už ani na dramatickou koncovku.

Hráči Houstonu prožili druhou nejhorší poslední čtvrtinu v celé sezoně, proměnili v ní pouhých 24 procent střeleckých pokusů. Tým táhl tradičně James Harden s 32 body a 11 asistencemi, ale z 10 pokusů za tři body proměnil pouhé dva. Chris Paul přidal 23 bodů a Clint Capella 21.

Série se nyní přesune do Salt Lake City, kde Utah hostí pokračování v noci na sobotu.

2. kolo play off NBA:

--------

Západní konference - 2. zápas:

Houston - Utah 108:116, stav série 1:1.