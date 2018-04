New York - Basketbalisté Toronta porazili v NBA na své palubovce Boston 96:78 a 56. vítězstvím v sezoně vyrovnali klubový rekord. Raptors díky tomu zvýšili svůj náskok v čele Východní konference. Čtyři zápasy před koncem základní části mají k dobru tři výhry právě na Celtics. Detroit přišel porážkou 108:115 s Philadelphií i o teoretickou šanci na postup do play off a dal jistotu Milwaukee.

Po prohrách v Bostonu a Clevelandu se začala vedoucí pozice Toronta mírně otřásat. Raptors si ale v pravý čas připsali důležitou čtvrtou výhru z posledních devíti zápasů a mají na dosah nový klubový rekord i jistotu, že až do finále NBA by měli výhodu domácí palubovky.

"Nejsme uspokojení. Víme, že musíme některé věci ještě zlepšit," řekl trenér Dwane Casey. "Museli jsme to dnes uhrát obranou, protože v útoku jsme minuli hodně střel. Ale to co jsme předvedli pod naším košem, nám dalo šanci vyhrát," uvedl DeMar DeRozan, kterému stačilo 16 bodů k pozici nejlepšího střelce Toronta.

Boston proměnil jen třetinu střel z pole (jen tři trojky z 22 pokusů) a zaznamenal nejméně bodů za celou sezonu. Body přicházely hlavně od podkošových hráčů. Marcus Morris se postaral o 21 bodů, pivoti Greg Monroe a Al Horford přidali 17 respektive 16 bodů.

Philadelphia si v Detroitu bez zraněného Joela Embiida došla pro 12. výhru v řadě a ukončila naděje Pistons na prodloužení sezony o vyřazovací boje. Na vítězství 115:108 se hlavní měrou podílel autor pěti trojek J.J. Redick, který dal celkem 25 bodů. Na straně poražených měl 25 bodů Anthony Toliver.

Miami si odvezlo z palubovky nejhoršího týmu Východní konference Atlanty vítězství 115:86 a upevnilo si šesté místo. Na sedmý Washington i osmé Milwaukee mají Heat výhru k dobru, ale také o jeden odehraný zápas více.

New Orleans na Západě stále figuruje na posledním postupovém místě do play off díky výhře 123:95 nad Memphisem. E'Twaun Moore nastřílel 30 bodů, Anthony Davis přispěl 28 body a 12 doskoky. V týmu Grizzlies dostal nejvíce prostoru na hřišti střídající MarShon Brooks, který toho využil k 25 bodům.

Los Angeles Lakers, kteří už nemají šanci na play off, i potřetí v sezoně porazili San Antonio. Tentokrát udolali Spurs v prodloužení 122:112 především díky výkonu nováčka Kylea Kuzmy, který dal 30 bodů, včetně šesti v nastaveném čase.

NBA:

Atlanta - Miami 86:115, Detroit - Philadelphia 108:115, LA Lakers - San Antonio 122:112 po prodl., New Orleans - Memphis 123:95, Orlando - Dallas 105:100, Toronto - Boston 96:78.

Východní konference:

Atlantická divize:

1. x-Toronto 78 56 22 71,8 2. x-Boston 78 53 25 67,9 3. x-Philadelphia 78 48 30 61,5 4. New York 78 27 51 34,6 5. Brooklyn 78 25 53 32,1

Centrální divize:

1. x-Cleveland 78 48 30 61,5 2. x-Indiana 78 46 32 59,0 3. x-Milwaukee 78 42 36 53,8 4. Detroit 78 37 41 47,4 5. Chicago 78 27 51 34,6

Jihovýchodní divize:

1. x-Miami 79 43 36 54,4 2. x-Washington 78 42 36 53,8 3. Charlotte 79 34 45 43,0 4. Orlando 78 24 54 30,8 5. Atlanta 79 22 57 27,8

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. z-Houston 78 63 15 80,8 2. San Antonio 79 45 34 57,0 3. New Orleans 78 44 34 56,4 4. Dallas 79 24 55 30,4 5. Memphis 78 21 57 26,9

Severozápadní divize:

1. x-Portland 78 48 30 61,5 2. Utah 78 45 33 57,7 3. Oklahoma City 79 45 34 57,0 4. Minnesota 78 44 34 56,4 5. Denver 78 43 35 55,1

Pacifická divize:

1. y-Golden State 78 57 21 73,1 2. LA Clippers 78 42 36 53,8 3. LA Lakers 78 34 44 43,6 4. Sacramento 79 25 54 31,6 5. Phoenix 79 20 59 25,3

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jistotu prvenství v divizi, "z" prvenství v konferenci.