Rumunsko - ČR, utkání skupiny C mistrovství Evropy basketbalistů, 1. září v Kluži. Vojtěch Hruban z ČR střílí přes rumunského hráče Octaviana Calota-Popa.

Rumunsko - ČR, utkání skupiny C mistrovství Evropy basketbalistů, 1. září v Kluži. Vojtěch Hruban z ČR střílí přes rumunského hráče Octaviana Calota-Popa. ČTK/Česká basketbalová federace/Václav Mudra

Kluž - Čeští basketbalisté vstoupili do mistrovství Evropy výhrou 83:68 nad domácím Rumunskem. Splnili tak jeden z prvních úkolů ke splnění cíle postoupit ze základní skupiny v Kluži do play off v Istanbulu. K tomu potřebují ještě minimálně jednu výhru. Rumunsko v úvodu kousalo, ale velmi dobrá obrana ve druhé půli přinesla svěřencům trenéra Ronena Ginzburga vytoužený výsledek.

Hlavním strůjcem byl podle očekávání Tomáš Satoranský. Rozehrávač z Washingtonu Wizards předvedl jeden z nejlepších výkonů v národním týmu, hrál téměř bez chybně a nakonec nasbíral 20 bodů, 13 doskoků a šest asistencí. V efektivitě tak předvedl zatím nejlepší výkon turnaje.

Češi chtěli hned v úvodu domácí výběr znervóznit a vytvořit na něj větší tlak, což se díky přesné střelbě za tři body a agresivnímu presinku podařilo, a rychle získali šestibodové vedení. Ale i Rumunsko střílelo velmi přesně z dálky a udrželo krok.

Problémy dělal především nejzkušenější rumunský hráč Vlad Moldoveanu, který proměňoval i těžké střely a výrazně zaměstnával českou obranu. Na druhé straně zase Satoranský potvrzoval roli největší české hvězdy. Proměňoval trojky, dirigoval hru a předvedl i efektní smeč. Ukazoval se tak v dobrém světle před zraky viceprezidenta Washingtonu Tommyho Shepparda, který přiletěl svého hráče na šampionát sledovat.

Českému výběru vyšel vstup do druhé půle a po trojkách Vojtěcha Hrubana a Lukáše Palyzy rychle vedl o deset bodů. Především však svěřenci trenéra Ginzburga výrazně zlepšili obranu a šest minut nedovolili soupeři dát ani bod. Získali tak patnáctibodové vedení, které si udržovali.

Kromě Satoranského hrál velmi dobrý zápas i Hruban, autor 25 bodů, při bránění Moldoveana se činili Martin Kříž s Jiřím Welschem a své minuty odehrál dobře i rozehrávač Jakub Šiřina. Celkově ale odváděli Češi ve druhé půli především velmi dobrý kolektivní výkon. Rumuni se sice ještě snažili s výsledkem něco udělat, ale Češi si náskok zkušeně hlídali a nedovolili drama.

V dalším utkání čeká český výběr v sobotu od 16:45 obhájce titulu Španělsko.

Rumunsko - ČR 68:83 (22:21, 38:40, 47:62)

Nejvíce bodů: Moldoveanu 24, Paliciuc 12, Calota-Popa 7 - Hruban 25, Satoranský 20, Kříž a Auda po 8. Fauly: 21:21. Trestné hody: 19/15 - 17/14. Trojky: 9:9. Doskoky: 40:34.