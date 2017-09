Rumunsko - ČR, utkání skupiny C mistrovství Evropy basketbalistů, 1. září v Kluži. Zprava Tomáš Satoranský z ČR a Catalin Baciu z Rumunska.

Kluž (Rumunsko) - České basketbalisty čeká v pondělí na mistrovství Evropy přímý duel o postup ze skupiny proti Maďarsku. Pokud se svěřencům trenéra Ronena Ginzburga povede vyhrát, budou mít jistotu účasti v play off. Naopak porážka by znamenala výraznou komplikaci a nutnost vyhrát nad Černou Horou a možná i Chorvatskem.

Češi zatím na turnaji zvládli klíčový duel s Rumunskem 83:68 a následně podlehli obhájcům titulu Španělům jasně 56:93. Věří však, že je debakl neovlivní. "Víme, že ty nejdůležitější zápasy teprve přijdou. Hlavně ten, co nás čeká s Maďarskem, takže se na to musíme připravit a zvládnout to," řekl pivot Martin Peterka.

S Maďarskem mají reprezentanti čerstvou zkušenost, neboť se spolu utkali před měsícem na soustředění ve Slovinsku. Češi tam zcela dominovali a vyhráli 85:51. "Jenže to není vůbec vypovídající, protože Maďaři den předtím měli těžký zápas se Slovinskem. Byli bez své hvězdy Ádáma Hangy, takže ten zápas a rozdíl ve skóre nebyl moc vypovídající. Navíc oni se zápas od zápasu zlepšují," varuje asistent trenéra Lubomír Růžička.

Pro český tým musí být varováním i zkušenost z roku 2014 z kvalifikace o mistrovství Evropy, kdy doma udolali Maďary 66:63, zatímco u nich prohráli 68:83 a o jediný koš udrželi postup na šampionát. Tehdy v bouřlivém prostředí ztráceli sebedůvěru a držel jen v podstatě jen Tomáš Satoranský. A i v rumunské Kluži je zhruba tisícovka velmi hlasitých maďarských fanoušků. "V Kluži žije 21 procent Maďarů, co jsem si vygoogloval," poukázal Růžička.

Maďarský tým stojí především na dvou hráčích. O body se stará zejména David Vojvoda, který proti Černé Hoře dal 20 ze 48 bodů svého týmu. A klíčovou postavou je Ádám Hanga, jedna z hvězd španělské ligy a nová posila Barcelony. Právě kvůli tahanicím ohledně přestupu do Barcelony se však k národnímu týmu připojil až těsně před šampionátem.

"On bojoval o kontrakt v Barce a vybojovat sedm milionů euro na tři roky, takže myslím, že přijede totálně v pohodě. Útočný systém Maďarska se za poslední tři roky vůbec nezměnil. Mají stejného trenéra, jsou hodně pospolití, soudržní. To, že s nimi odehrál jen jeden přípravný zápas, nebude mít vliv," míní Růžička.

Přesto Hanga není na šampionátu zatím v ideální pohodě, k čemuž přispělo i drobné zranění z prvního duelu s Chorvatskem, které nedohrál. Maďaři celkově nejsou v potřebné formě. Chorvatsku sice dlouho vzdorovali, ale v závěru odpadli a prohráli 58:67. A proti Černé Hoře se dokázal prosadit jen Vojvoda individuálními akcemi a výsledkem byla jasná prohra 48:72.

Utkání ČR - Maďarsko začne v pondělí ve 14:00 v přímém přenosu ČT sport.