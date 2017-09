ČR - Černá Hora, utkání skupiny C mistrovství Evropy basketbalistů, 5. září v Kluži. Český basketbalista Tomáš Satoranský (uprostřed v bílém dresu) střílí na koš přes bránícího Vladimira Mihailoviče (číslo 17) z Černé Hory.

ČR - Černá Hora, utkání skupiny C mistrovství Evropy basketbalistů, 5. září v Kluži. Český basketbalista Tomáš Satoranský (uprostřed v bílém dresu) střílí na koš přes bránícího Vladimira Mihailoviče (číslo 17) z Černé Hory. PR/Václav Mudra/ČBF

Kluž (Rumunsko) - Čeští basketbalisté na mistrovství Evropy prohráli s Černou Horou 75:88 a jejich šance na postup ze základní skupiny C do play off už je pouze teoretická. Oživit naději jim může jen výhra slabého Rumunska nad Maďarskem.

Jakákoli dnešní výhra by český výběr posunula dál, ale Černohorci od začátku potvrzovali roli favorita a nedali svěřencům trenéra Ronena Ginzburga šanci. S největší pravděpodobností si tak zajistili třetí místo ve skupině, zatímco Češi s jedinou výhrou nad Rumunskem mohou před posledním duelem s dalším favorizovaným týmem Chorvatskem pomalu začít řešit, jak se z Kluže dostanou domů.

Český tým měl od začátku problémy se silnými pivoty soupeře v čele s hvězdou NBA Nikolou Vučevičem, který nasbíral 17 bodů a 14 doskoků. Když se snažili vypomoci si zdvojením, soupeř to trestal trojkou z volného prostoru.

Duel se zlomil v závěru druhé čtvrtiny, kdy Černá Hora odskočila na rozdíl 17 bodů a Češi už neměli odpověď. V úvodu druhé půle sice dali tři trojky, ale soupeř na to odpovídal stejnou zbraní. Soupeř pak vedl až o 25 bodů a o vítězi bylo definitivně jasno.

Češi neměli energii ani sebevědomí na to, aby porážku odvrátili. Nyní tak musejí spoléhat na pomoc Rumunska. Pokud outsider skupiny ve večerním utkání porazí Maďarsko o 10 až 17 bodů, mohla by českému výběru k postupu stačit i jediná výhra na základě minitabulky tří týmů. V případě jiné výhry Rumunska budou Češi muset porazit Chorvatsko, vítězství Maďarů by pak znamenalo jistý konec v turnaji.

Utkání skupiny C mistrovství Evropy basketbalistů v Kluži (Rumunsko):

ČR - Černá Hora 75:88 (17:24, 34:49, 55:78)

Nejvíce bodů: Auda 14, Satoranský 13, Palyza, Bohačík a Peterka po 11 - Vučevič a Ivanovič po 17, Pavličevič 13, Sehovič 12. Fauly: 18:23. Trestné hody: 18/15 - 11/6. Trojky: 8:16. Doskoky: 39:37.

16:45 Chorvatsko - Španělsko,

19:30 Rumunsko - Maďarsko.

1. Španělsko 3 3 0 283:166 6 2. Chorvatsko 3 3 0 217:188 6 3. Černá Hora 4 2 2 292:298 6 4. ČR 4 1 3 287:334 5 5. Maďarsko 3 1 2 191:212 4 6. Rumunsko 3 0 3 176:248 3