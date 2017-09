Kluž (Rumunsko) - Čeští basketbalisté na mistrovství Evropy prohráli s Černou Horou 75:88 a přišli o šanci na postup ze základní skupiny C do play off. Definitivně o tom rozhodla výhra Maďarska nad Rumunskem 80:71. Maďaři mají jistý postup, zatímco Češi obsadí nepostupové páté místo. Nic na tom nemůže změnit ani poslední utkání národního týmu s Chorvatskem.

Jakákoli dnešní výhra by český výběr posunula dál, ale Černohorci od začátku potvrzovali roli favorita a nedali svěřencům trenéra Ronena Ginzburga šanci. Zajistili si tak třetí místo ve skupině, zatímco Češi s jedinou výhrou nad Rumunskem mohou před posledním duelem s dalším favorizovaným týmem Chorvatskem pomalu začít řešit, jak se z Kluže dostanou domů.

Český tým měl od začátku problémy se silnými pivoty soupeře v čele s hvězdou NBA Nikolou Vučevičem, který nasbíral 17 bodů a 14 doskoků. Když se snažili vypomoci si zdvojením, soupeř to trestal trojkou z volného prostoru. Celkem proměnil 16 trojek, což je jen o jednu méně, než je rekord letošního šampionátu.

"Začali jsme zápas lépe než proti Maďarsku, ale stále to bylo málo na takového soupeře. Jsou tu hráči, kteří nikdy nebyli na takové akci, tohle však nebylo o kvalitě, ale o bojovnosti a charakteru. Chyběl nám velký pivot, což nám ztěžovalo život v obraně," hodnotil Ginzburg. "Snažili jsme se s tím něco udělat, ale když jsme vypomáhali na jejich pivoty, tak nás zas trestali střelami z dálky. Mrzí mě, že tým nebojoval tak, jak by měl," dodal.

Duel se zlomil v závěru druhé čtvrtiny, kdy Černá Hora odskočila na rozdíl 17 bodů a Češi už neměli odpověď. V úvodu druhého poločasu sice dali tři trojky, ale soupeř na to odpovídal stejnou zbraní. Soupeř pak vedl až o 25 bodů a o vítězi bylo definitivně jasno.

Češi neměli energii ani sebevědomí na to, aby porážku odvrátili. Následně museli spoléhat na pomoc Rumunska. Pokud by outsider skupiny ve večerním utkání porazil Maďarsko o 10 až 17 bodů, mohla by českému výběru k postupu stačit i jediná výhra na základě minitabulky tří týmů. V případě jiné výhry Rumunska by Češi prošli dál, pokud by porazili Chorvatsko. Jenže vítězství Maďarů znamená jistý konec v turnaji už ve čtvrtek.

"Jsem hodně zklamaný z našeho výkonu v posledních dvou zápasech. Neukázali jsme správný charakter. A je těžké přijmout, když na tomto jevišti neukážete to nejlepší. Včera jsem měli mítink a řekli jsme si, že je to zápas o bytí a nebytí a že musíme bojovat. No a nakonec jsme bojovali jen posledních pět minut. Jsem opravdu hodně zklamaný," prohlásil lídr týmu Tomáš Satoranský, který zápas zakončil s 13 body a 11

Utkání skupiny C mistrovství Evropy basketbalistů v Kluži:

Skupina A (Helsinky):

Slovinsko - Island 102:75 (60:43), Francie - Polsko 78:75 (26:34), Finsko - Řecko 89:77 (45:33).

Tabulka:

1. Slovinsko 4 4 0 351:306 8 2. Francie 4 3 1 372:327 7 3. Finsko 4 3 1 343:329 7 4. Polsko 4 1 3 334:319 5 5. Řecko 4 1 3 326:323 5 6. Island 4 0 4 276:398 4

Skupina B (Tel Aviv):

Litva - Ukrajina 94:62 (44:30), Německo - Itálie 61:55 (29:29), Izrael - Gruzie 91:104 po prodl. (49:47, 89:89).

Tabulka:

1. Litva 4 3 1 337:287 7 2. Německo 4 3 1 283:257 7 3. Itálie 4 2 2 275:253 6 4. Gruzie 4 2 2 321:323 6 5. Izrael 4 1 3 294:341 5 6. Ukrajina 4 1 3 279:328 5

Skupina C (Kluž):

ČR - Černá Hora 75:88 (17:24, 34:49, 55:78)

Nejvíce bodů: Auda 14, Satoranský 13, Palyza, J. Bohačík a Peterka po 11 - Vučevič a Ivanovič po 17, Pavličevič 13, Sehovič 12.

Španělsko - Chorvatsko 79:73 (21:20, 38:32, 53:54)

Nejvíce bodů: Rubio 13, Rodríguez a San Emeterio po 12, P. Gasol 11 - Šarič 18, Bogdanovič 15, Popovič 11, Tomas 10.

Maďarsko - Rumunsko 80:71 (16:15, 38:32, 60:52)

Nejvíce bodů: Vojvoda 26, Hanga 25, Allen 10 - Mandache 24, Baciu 12, Calota-Popa 11.

Tabulka:

1. Španělsko 4 4 0 362:239 8 2. Chorvatsko 4 3 1 290:267 7 3. Černá Hora 4 2 2 292:298 6 4. Maďarsko 4 2 2 271:283 6 5. ČR 4 1 3 287:334 5 6. Rumunsko 4 0 4 247:328 4

Skupina D (Istanbul):

Lotyšsko - Rusko 84:69 (34:44), Srbsko - Velká Británie 82:68 (47:38), Turecko - Belgie 78:65 (40:33).

Tabulka:

1. Lotyšsko 4 3 1 355:317 7 2. Srbsko 4 3 1 326:299 7 3. Rusko 4 3 1 296:296 7 4. Turecko 4 2 2 309:291 6 5. Belgie 4 1 3 299:336 5 6. Velká Británie 4 0 4 320:366 4