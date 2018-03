Nymburk - Basketbalisté Nymburku mohou ve středu dosáhnout na jeden z největších úspěchů v klubové historii. V odvetě osmifinále Ligy mistrů přivítají od 18:30 AEK Atény a pokud neprohrají o více než devět bodů, postoupí do čtvrtfinále. Mezi osmi nejlepšími celky v soutěžích FIBA přitom byli dosud jen v Evropském poháru a to v letech 2010 a 2012.

Nymburk ukazuje v posledních měsících velmi dobrou formu. Prohrál jediné z posledních 33 soutěžních utkání, v Lize mistrů jedno z posledních deseti. Zvládl i první osmifinále v Aténách, kde zvítězil 98:88 a má tak do domácí odvety velmi dobrou výchozí pozici. Výrazně lepší než před rokem, kdy v prvním kole play off na úvod prohrál v Sassari o 22 bodů, přesto doma v odvetě sahal po postupu, který mu jen těsně unikl.

"Letos je situace úplně jiná, do odvety jdeme jako ti, co jsou nahoře. Hrajeme doma, doufám, že bude vyprodáno, protože na ten zápas se těší snad celé město. Doufám, že nás fanoušci poženou dopředu, tentokrát nemusíme dohánět, být z něčeho nervózní a bude to vypadat jinak," věří reprezentant Vojtěch Hruban.

"Loni ten rozdíl byl hodně velký, a i když jsme doma odehráli dobrý zápas, tak vyhrát nad týmem jako Sassari o pětadvacet bylo hodně těžké. Většinu zápasu tam soupeř měl nějaký polštář, o který se mohl opřít, a bylo to na něm vidět," zavzpomínal Hruban.

Tentokrát jde Nymburk do utkání s náskokem deseti bodů, ovšem trenér Oren Amiel zůstává obezřetný, protože si je dobře vědom ofenzivní síly soupeře, který je hodně nebezpečný při střelbě z dálky. Klíčovými hráči AEK jsou Američané Mike Green a Manny Harris, který odehrál 93 zápasů v NBA. Oba táhli svůj tým i v prvním duelu, v němž dohromady dali 39 bodů a přidali 15 asistencí. Za očekáváním naopak zůstal dvojnásobný vítěz Euroligy Dušan Šakota, který zaznamenal jen tři body.

"Odehráli jsme velmi dobrý první zápas jak v útoku, tak i v obraně. Pořád jsme ale jen v poločase, takže nesmíme usnout na vavřínech. Budeme se snažit udržet koncentraci hráčů a za týden dokončit to, co jsme v Řecku začali," řekl trenér Amiel. "Víme, že AEK je v útoku velmi nebezpečný protivník, proto si rozhodně nemyslím, že je něco rozhodnutého," dodal.

Pokud Nymburk utkání zvládne, dostane se do čtvrtfinále, v němž bude bojovat o postup do závěrečného turnaje Final Four proti vítězi dvojzápasu mezi Štrasburkem a litevskou Klajpedou. Ta první duel doma vyhrála 73:68, mírným favoritem ale stále zůstává Štrasburk, který v této sezoně doma jen jednou zaváhal.