Nymburk - Basketbalisté Nymburka dnes přivítají v Lize mistrů Bonn. Pokud německého soupeře porazí a zároveň poslední Zielona Gora prohraje s vedoucím Besiktasem, budou mít jisté přinejmenším šesté místo zajišťující přesun do Evropského poháru FIBA. Zároveň by si upevnili pozici v horní polovině tabulky s dobrými vyhlídkami na postup do play off Ligy mistrů. Aktuálně jsou třetí se stejnou bilancí jako druhé Nanterre a s náskokem jednoho vítězství na dvojici dalších soupeřů.

Nymburk v evropské soutěži vyhrál už čtyři zápasy za sebou. Nyní se bude snažit zopakovat říjnovou výhru z Bonnu 89:87 po prodloužení, o které rozhodl osm vteřin před koncem Eugene Lawrence. Tehdy to byl první zápas Nymburka pod vedením současného kouče Orena Amiela, který nahradil Ronena Ginzburga a z dosavadních 19 soutěžních zápasů prohrál jen dva.

Utkání začne v 18:30.

1. Besiktas Istanbul 9 7 2 689:634 16 2. Nanterre 9 6 3 750:712 15 3. Nymburk 9 6 3 722:691 15 4. Avellino 9 4 5 701:687 13 5. Aris Soluň 9 4 5 611:651 13 6. Ostende 9 4 5 640:686 13 7. Bonn 9 3 6 657:668 12 8. Zielona Góra 9 2 7 659:700 11