Kluž (Rumunsko) - Čeští basketbalisté na mistrovství Evropy prohráli s Maďarskem 73:85 a výrazně si zkomplikovali vyhlídky na postup ze skupiny. Aby mohli pomýšlet na play off, musí bezpodmínečně zvítězit v úterním duelu s Černou Horou. Šanci by měli i v případě výhry Rumunska nad Maďarskem o 10 až 13 bodů na základě minitabulky.

"Určitě je to zklamání, ale ještě není konec. Máme před sebou dva zápasy. Dnes to sice nevyšlo, jak jsme chtěli, ale zítra je zase nový den. Musíme na to zapomenout a jít do toho od znova," prohlásil pivot Patrik Auda, který s 15 body patřil mezi nejlepší české střelce.

Před turnajem byl jasný plán národního týmu vyhrát nad domácím Rumunskem a Maďarskem, které svěřenci Ronena Ginsburga jasně porazili v přípravě. Tehdy však Maďarům chyběla největší hvězda Ádám Hanga, který byl dnes klíčovou postavou. Hráč Barcelony dovedl svůj tým k triumfu 31 body, což je druhý nejlepší střelecký výkon turnaje.

Čechům vůbec nevyšel vstup do zápasu, trápili se v útoku i obraně, kde nechali rozstřílet Hangu. Až za stavu 2:13 se český celek chytil díky Audovi, který dal osm bodů svého týmu v řadě a dělal maďarské obraně velké problémy.

Ostatním hráčům se v útoku příliš nedařilo, naopak na maďarské straně se k Hangovi přidal druhý vyhlášený střelec David Vojvoda. Soupeři stačilo, aby tyto dvě opory hrály jeden na jednoho a proměňovaly i těžké střely přes obránce.

"Hodně hráčů je na takové akci poprvé, ale tohle byla spíše otázka bojovnosti a energie v prvních minutách. To tam z naší strany nebylo. Naopak Maďaři se dostali na koně hned v úvodu. A když mají sebevědomí, tak je těžké je zastavovat. Zvláště Hangu. Oni nastoupili do utkání s tím, že je to pro ně otázka života a smrti, zatímco my tam šli s tím, že je to jen další zápas. V tom byl ten rozdíl," zhodnotil trenér Ginzburg.

Vždy, když se český celek dotáhl na sedm bodů, byli to právě Hanga s Vojvodou, kdo vrátili Maďarsku dvouciferné vedení a nedovolili Čechům se přiblížit. "Bylo to snad čtyřikrát. Problém ale vznikl už na začátku, kdy jsme byli příliš měkcí, oni získali sebevědomí a pak už dávali i těžké střely. Byl to nejlepší maďarský výkon, jaký jsem viděl. Ale to proto, že jsme je nechali hrát. Normálně dávají 60 až 70 bodů," podotkl Ginzburg.

Ve druhé půli se sice rozstřílel Lukáš Palyza, ale Maďaři hnaní tisícovkou fanatických fanoušků si stále drželi vedení a nenechali se rozhodit ani presinkem. Na hřišti se odehrávala lítá bitva a oba celky hrály na hranici sebeobětování. Více sebevědomí však bylo na maďarské straně.

V poslední čtvrtině se s výsledkem ještě snažil něco udělat Tomáš Satoranský, který v ní dal devět ze svých 18 bodů, ale Maďarsko mělo vždy odpověď a výhru už nepustilo.

"Když vyhrajeme další dva zápasy, tak postoupíme. Jsou to sice zápasy proti opravdu dobrým týmům (Černá Hora a Chorvatsko), ale já už viděl v basketbalu všechno. Teď už nemáme co ztratit a s takovým přístupem musíme jít do zápasů," řekl Ginzburg.

Utkání skupiny C mistrovství Evropy basketbalistů v Kluži (Rumunsko):

Maďarsko - ČR 85:73 (23:16, 44:33, 66:58)

Nejvíce bodů: Hanga 31, Vojvoda 18, Perl 12, Allen 10 - Satoranský a Palyza po 18, Auda 15, Hruban 12. Fauly: 21:21. Trestné hody: 24/16 - 12/9. Trojky: 9:6. Doskoky: 37:32.

Chorvatsko - Černá Hora 76:72 (25:17, 43:31, 62:52)

Nejvíce bodů: Bogdanovicč 23, Šarič 14, Ukič a Tomas po 9 - Rice 22, Dubljevič 17, Vučevič 12.

Španělsko - Rumunsko 91:50 (21:19, 41:27, 70:35)

Nejvíce bodů: J. Hernangómez 18, M. Gasol a Oriola po 11, Sastre 10 - Moldoveanu 15, Nicolescu a Calota-Popa po 6.

1. Španělsko 3 3 0 283:166 6 2. Chorvatsko 3 3 0 217:188 6 3. Černá Hora 3 1 2 204:223 4 4. Maďarsko 3 1 2 191:212 4 5. ČR 3 1 2 212:246 4 6. Rumunsko 3 0 3 176:248 3

Skupina D (Istanbul):

Lotyšsko - Velká Británie 97:92 (50:40), Rusko - Belgie 76:67 (35:33), Srbsko - Turecko 80:74 (36:31).

1. Rusko 3 3 0 227:212 6 2. Lotyšsko 3 2 1 271:248 5 3. Srbsko 3 2 1 244:231 5 4. Turecko 3 1 2 231:226 4 5. Belgie 3 1 2 234:258 4 6. Velká Británie 3 0 3 252:284 3