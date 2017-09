Kluž (Rumunsko) - Čeští basketbalisté na mistrovství Evropy nenaplnili cíl v podobě postupu ze základní skupiny, ale zklamali jen v utkání s Maďarskem. Ostatní čtyři duely skončily podle papírových předpokladů a odpovídaly současné síle českého výběru bez řady opor. Brzký konec mužské, ale i ženské reprezentace na červnovém ME tak České basketbalové federaci ukázaly, že je třeba začít s národními týmy pracovat více koncepčně a zamezit častým omluvenkám.

Českému sportu se v posledních letech daří produkovat pouze úspěšné jedince. Mužský basketbal má momentálně dvě hvězdy Tomáše Satoranského a Jana Veselého. A když se jeden z nich rozhodl na ME nejet, české šance rázem raketově propadly. Zvláště když se omluvili i další hráči, kteří by patřili do základní sestavy. Především na pivotu se ukázalo, že při omluvenkách není už kde brát.

Do Kluže odjel tým s mnoha slabinami, které soupeři dokázali využívat, a s hráči, kteří měli v národním týmu jiné role, než mají v klubech. Reálně se dalo pomýšlet jen na výhry nad Rumunskem a Maďarskem a postup do osmifinále. První krok se po dobrém výkonu povedlo splnit, ale proti Maďarsku tým nepodal optimální výkon a proti papírově silnějším týmům už postup nezachránil.

Větším zklamáním než výsledek však bylo, že v porovnání se soupeři český celek působil dojmem, že mu chybí sebevědomí. Jeho výkon nebyl tak energický a agresivní jako v předchozích letech, na což si stěžoval i Satoranský. Navíc se tým snadno vzdával.

Více než výkony hráčů na turnaji je však třeba řešit, proč stále více hráčů a hráček ztrácí zájem reprezentovat. Snad žádný jiný kolektivní sport v Česku nemá takový problém dát dohromady nejsilnější možný národní tým. ČBF musí udělat důkladnou analýzu, proč se tak děje. Každopádně je třeba atmosféru kolem národních týmů pročistit.

"Když se dostaneme do hodnocení turnaje, můžeme kritizovat tohleto, tamto, co se mělo udělat jinak. Ale hlavním faktem je, že nejsme země, která si může dovolit, aby hráči nepřijeli reprezentovat na takovou akci, jako je Eurobasket, protože se jim nechce nebo z osobních důvodů. Možnost reprezentovat je to nejvíc. Alespoň pro mě. Doufám, že si to ostatní hráči také uvědomí," řekl kapitán Jiří Welsch, který na turnaji reprezentační kariéru završil.

ČBF také musí zvýšit upadající zájem o basketbal v Česku. Dobrým krokem k tomu by mohla být uvažovaná kandidatura na mistrovství Evropy v roce 2021.

Již za dva měsíce startuje kvalifikace o mistrovství světa, ve které nebudou moci startovat hráči z NBA a Euroligy. Je tak ideální čas začít budovat tým, který by právě v roce 2021 měl být na vrcholu sil.

Otázkou je, kdo národní tým v kvalifikaci povede. Zkušený trenér Ronen Ginzburg může být sázkou na jistotu, i když nemá podporu veřejnosti a nový impulz by asi národní tým potřeboval. Nyní se však nabízí vhodná možnost dát šanci některému z mladých českých trenérů, jako jsou Lubomír Růžička či Petr Czudek, kteří by právě v kvalifikaci o MS mohli získat zkušenosti pro další kariéru.

Pokud se ČBF rozhodne pokračovat s Ginzburgem, který v minulosti měl úspěchy, tak i vzhledem k vytížení v mistrovském Nymburce k sobě bude potřebovat výraznou českou osobnost, jež by mu pomáhala zejména v komunikaci s hráči.