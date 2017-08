Kluž (Rumunsko) - Na nejvyšším vrcholku třísettisícového rumunského města Kluž se nachází hotel Italia, ve kterém jsou během basketbalového mistrovství Evropy ubytováni všichni účastníci skupiny C včetně českých reprezentantů. Ti tak mají velmi zajímavý výhled ze svých pokojů, ale také minimum vyžití pro chvíle osobního volna. Celkově si však ubytování a organizaci před startem šampionátu pochvalují.

"Jsem mile překvapený organizací. Hala je krásná, hotel je také super, i jídlo. Vše šlape a nemůžeme si na nic stěžovat," prohlásil lídr českého týmu Tomáš Satoranský.

Údajně v Kluži funguje vše nejlépe ze všech čtyř pořadatelských měst. "V Tel Avivu je spíše zábava a moc toho nefunguje. V Istanbulu to funguje, ale pozdě. A v Helsinkách zas musí mít všechno na centimetr přesně zarovnáno. Podle FIBA je tady organizace v pořádku a to musím potvrdit," sdělil manažer českého výběru Michal Šob.

V hotelu má každý tým své patro a vše potřebné. "Hráči to mají blízko do pokoje, kde probíhá regenerace. Máme i svou jídelnu a zasedačku, takže se můžeme soustředit jen sami na sebe. Ubytování je pohodlné. Chybí jen posilovna, kterou slíbili v hotelu vybudovat, ale nestalo se," poukázal na jedinou kaňku Šob.

"Vypadá to jako maličkost, ale je to komplikace, protože hráči jsou zvyklí si tam před tréninkem zajít, někdy i před zápasem, trenéři tam s nimi individuálně pracují. Takhle ta skupinka musí jet půlhodiny do města do veřejné posilovny a půlhodiny zpět. Ale je to něco, s čím se dá žít. Dá se to dopředu naplánovat," dodal Šob.

Lokace hotelu na kopci nad městem je pak jedinou nepříjemností, jelikož hráči se v době osobního volna musí komplikovaně dopravovat do centra. "Lokace hotelu je nepraktická, protože tam není co dělat. Je tam jeden obchod, jinak spíše staveniště. Ale do města se dá za 15 minut zajet autem. Třeba Španělé ve středu večer vyrazili do města na kafíčko a i hvězdám, jako jsou bratři Gasolové, nedělalo problém nasoukat se do dacie. Bylo to trochu komické, ale když to zvládli Španělé, tak naši hráči také," popsal Šob.

K relaxaci mohou hráči využít slunečného počasí k odpočinku u hotelového bazénu či posedět v prostorném atriu hotelu. Na pokojích spí hráči po dvou, jen Satoranský bydlí sám. Z balkonů mají hráči výhled na celé město.

Šoba však zaskočilo, když po příjezdu dostal od hotelu fakturu za ubytování. Protože vůbec neodpovídala ceně zhruba 2000 korun za pokoj a noc. "Týmy nedostávají slevy oproti běžným zákazníkům, ale nám do faktury napsali zhruba čtyřnásobnou cenu, což zaskočilo i FIBA. Reklamovali jsme to a teď je to v řešení. Úsměvné bylo, že mi faktura na mobilu pípla přesně ve chvíli, kdy jsem poprvé strčil kartu do dveří. Ale když jsem ji rozkliknul, úsměv mi z tváře zmizel," popsal Šob.

U hotelu má každý tým k dispozici svůj vlastní autobus, kterým to trvá zhruba 15 minut do haly Polivalenta postavené v roce 2014 za zhruba 16,5 milionu eur (asi 430 milionů korun). Její hlediště pojme až deset tisíc fanoušků.

"Hala je moc hezká. Příjemný prostor, koše klasické, do kterých to docela padalo. Organizátoři si dali práci i s balony, které už trochu obouchali, aby se s nimi hrálo lépe, protože hrát s úplně novými míči je šílené," podotkl Vojtěch Hruban. "Co jediné je v hale trochu nestandardní a všimli jsme si toho, že není vybarvená bedna (vymezené území pod koši). Je bezbarvá. To jsem snad ještě nezažil, takže zatím nevím, jestli to nebude ovlivňovat orientaci na hřišti. Uvidíme až při zápase, jestli to bude vůbec znát," dodal křídelní hráč Nymburka.