Basketbalista Milwaukee Janis Adetokunbo (vpravo) a Semi Ojeleye z Bostonu v utkání play off NBA. ČTK/AP/Morry Gash

New York - Basketbalisté Milwaukee si v 1. kole play off NBA vynutili rozhodující sedmé utkání na palubovce Bostonu, když v šestém duelu před svými fanoušky porazili Celtics 97:86 a srovnali stav série na 3:3. Hlavní zásluhu na tom měl řecký křídelník Janis Adetokunbo, který přispěl k vítězství 31 body a 14 doskoky.

Boston v hale Milwaukee dobře začal, v průběhu první půle vedl až o devět bodů, ale Bucks pak zabrali a sami si vypracovali až čtrnáctibodový náskok. Druhý tým Východní konferenci po základní části se pak sice ještě dvakrát dokázal přiblížit na dva body, to ale bylo z jeho strany vše.

V rozhodující moment totiž domácí šňůrou 11:3 odskočili opět na dvouciferný rozdíl a poprvé od roku 2010 si v play off zahrají sedmé utkání. "To je to, kvůli čemu tvrdě dřeme. Cestu k vítězství jsme dokázali najít jako tým," těšilo kouče Bucks Joea Pruntyho.

"Na konci zápasu to bylo už spíš o tom, kdo chce víc získat výhru," řekl Adetokunbo, který po návratu z kabin nastřílel ve druhém poločase 20 bodů, když proměnil osm z 14 střel z pole.

"Snažil jsem se přispět svým spoluhráčům, udávat tempo hry, přidávat body a prostě být agresivní. Je to velká věc. Chtěli jsme rozhodující sedmý zápas a máme ho před sebou," dodal Adetokunbo před duelem, který je na programu v noci ze soboty.

"Jednoznačně nás předčili svoji rychlostí, centimetry a atletičností. Rychleji si přihrávali a dostávali nás pod tlak. Nejlépe vše demonstrují čísla doskoků," konstatoval trenér Bostonu Brad Stevens.

1. kolo play off NBA:

--------

Východní konference - 6. zápas:

Milwaukee - Boston 97:86, stav série 3:3.