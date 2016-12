New York - Basketbalisté Golden State porazili zásluhou zlepšeného výkonu ve druhém poločase Brooklyn 117:101 a 26. výhrou ve 30. utkání sezony si upevnili pozici nejlepšího týmu NBA. Souboj třetího a druhého celku Západní konference vyšel lépe LA Clippers, kteří i bez zraněného Blakea Griffina zdolali San Antonio 106:101 a ukončili jeho pětizápasovou sérii výher.

Hostující Warriors nezačali v Brooklynu bez obvyklého člena základní sestavy Draymonda Greena, který se vrátil do Oaklandu kvůli narození potomka, vůbec dobře. Jako by jim chyběla energie a do kabin šli v poločase s mankem 16 bodů. Ve druhém poločase ale domácí přestříleli o 32 bodů.

Šestou porážku San Antonia v ročníku zařídili svěřenci kouče Doca Riverse, kteří od závěru prvního dějství před svými fanoušky neprohrávali a zápas dotáhli do vítězného konce. Velkou zásluhu na tom měli střídající hráči. Lavička Clippers se totiž postarala o rovnou polovinu bodů (58) a přes polovinu doskoků (25).

Výsledky NBA

Brooklyn - Golden State 101:117, Indiana - Boston 102:109, LA Clippers - San Antonio 106:101, Miami - LA Lakers 115:107, New York - Orlando 106:95.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Toronto 28 20 8 71,4 2. Boston 29 17 12 58,6 3. New York 29 16 13 55,2 4. Brooklyn 28 7 21 25,0 Philadelphia 28 7 21 25,0

Centrální divize:

1. Cleveland 27 21 6 77,8 2. Chicago 28 14 14 50,0 3. Indiana 31 15 16 48,4 4. Milwaukee 27 13 14 48,1 5. Detroit 31 14 17 45,2

Jihovýchodní divize:

1. Charlotte 29 16 13 55,2 2. Atlanta 29 14 15 48,3 3. Washington 28 13 15 46,4 4. Orlando 31 13 18 41,9 5. Miami 30 10 20 33,3

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. San Antonio 29 23 6 79,3 2. Houston 30 22 8 73,3 3. Memphis 31 19 12 61,3 4. New Orleans 31 10 21 32,3 5. Dallas 29 8 21 27,6

Pacifická divize:

1. Golden State 30 26 4 86,7 2. LA Clippers 30 22 8 73,3 3. Sacramento 29 12 17 41,4 4. LA Lakers 32 11 21 34,4 5. Phoenix 29 8 21 27,6

Severozápadní divize:

1. Utah 30 18 12 60,0 2. Oklahoma City 29 17 12 58,6 3. Portland 31 13 18 41,9 4. Denver 29 12 17 41,4 5. Minnesota 28 9 19 32,1