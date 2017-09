Maďarsko - ČR, utkání skupiny C mistrovství Evropy basketbalistů, 4. září v Kluži. Tým ČR před utkáním.

Maďarsko - ČR, utkání skupiny C mistrovství Evropy basketbalistů, 4. září v Kluži. Tým ČR před utkáním. PR/Václav Mudra/ČBF

Kluž (Rumunsko) - Čeští basketbalisté dnes budou hrát na mistrovství Evropy v Kluži o přežití. Pondělní porážkou s Maďarskem si zkomplikovali postupové naděje a nyní musí porazit Černou Horu, aby nemuseli spoléhat na výhru slabého Rumunska nad Maďarskem. Jakákoli výhra bude znamenat postup.

V duelu s Černou Horou se začátkem ve 14:00 SELČ ale Češi nejsou favority. Oba celky sice mají po jedné výhře, ale Češi ji získali s Rumunskem, se kterým tým z Balkánu bude teprve hrát. Černá Hora na rozdíl od Čechů přehrála Maďarsko rozdílem 24 bodů.

Pokud by tedy Češi porazili Černou Horu jakýmkoli výsledkem a na konci se dostali do minitabulky právě s Černohorci a Maďarskem o dvě postupová místa, byli by před Maďarskem. Při prohře však budou muset Češi jen doufat, že Rumunsko večer vyhraje nad Maďarskem minimálně o deset bodů.

"Hodně jsme si zkomplikovali situaci, ale nikde není psáno, že nemůžeme Černohorce porazit. A situaci ve skupině ještě zamotat. Náš manšaft na to má. Třeba nemáme takový talent, ale nahrazujeme ho vnitřní silou. Já tam to srdce cítím. Lev ještě budou kousat," prohlásil Lukáš Palyza.

Černá Hora se na šampionátu opírá v ofenzivě zejména o tři hráče. Pod košem je 213 centimetrů vysoký pivot Nikola Vučevič, který nastupuje v základní sestavě Orlanda v NBA a dává v průměru téměř 15 bodů na zápas. Výrazně mu sekunduje kapitán Bojan Dubljevič, který má na turnaji průměry 11 bodů a sedm doskoků. O rozehrávku se pak stará Američan s černohorským pasem Tyrese Rice, který v uplynulé sezoně hrál za Barcelonu.

"Oni mají hodně dobrých hráčů. Není to jen o Vučevičovi. Hrají především velmi dobrou obranu, proti které musíme být chytří a důrazní. V útoku to mají nahoru dolů. Teď je důležité, aby hráči do utkání šli s novou energií a jinou mentalitou," řekl trenér českého výběru Ronen Ginzburg.