Basketbalista týmu Chicago Bulls Jimmy Butler smečuje do koče v utkání play off zámořské NBA proti celku Boston Celtics. ČTK/AP/Charles Krupa

New York - Favorizovaný Boston prohrál i druhé domácí utkání v 1. kole play off NBA s basketbalisty Chicaga, kterým v úterý podlehl 97:111. O zdramatizování série se nejvýše nasazený tým Východní konference pokusí ve dvou zápasech na palubovce Bulls. Naopak Toronto dokázalo vyrovnat na 1:1 na zápasy, protože na druhý pokus porazilo Milwaukee 106:100.

S vyrovnanou bilancí 41 výher a stejným počtem porážek prošlo Chicago jen tak tak do play off z posledního osmého místa, ale v bojích o Trofej Larryho O'Briena zatím dokázalo Boston dokonale zaskočit.

Největší hvězda Bulls Jimmy Butler nastřílel 22 bodů a přidal po osmi doskocích a asistencích. Rajonu Rondovi, majiteli prstenu pro šampiony NBA z roku 2008 právě s Bostonem, chyběl jediný doskok k triple doublu, protože měl na kontě 11 bodů, 14 asistencí a devět doskoků.

Všech pět členů základní pětky se dostalo do dvouciferných čísel. Dwyane Wade zatížil konto domácích 22 body (z toho 16 dal ve druhém poločase). Pivot Robin Lopez přidal 18 bodů a osm doskoků a Nikola Mirotič dal 13 bodů.

"Nejsem z vývoje překvapený. Všichni víme, proč tu jsme. Každý z nás se soustředí na to, co má a funguje to. Zůstáváme ale koncentrovaní," uvedl po druhé překvapivé výhře v Bostonu Butler.

Celtics tentokrát sice vstoupili do utkání lépe, ale vedli pouze dvakrát v první a jednou pak na chvíli ještě ve druhé čtvrtině. Střelecky táhl tým kouče Breda Stevense jako obvykle Isaiah Thomas, autor 20 bodů.

"Když už se nám něco podařilo, jako třeba dobrá akce, útočný doskok nebo zisk v obraně, hned jsme mysleli jen na to, skórovat za tři body. Musíme vědět, kdy takové střely zkoušet můžeme a kdy ne," řekl rozehrávač Avery Bradley.

Toronto táhl za vyrovnáním série americký reprezentační rozehrávač Kyle Lowry, který nastřílel 22 bodů a hlavně dal velmi důležitý koš deset sekund před koncem. Nejlepším střelcem Raptors byl DeMar DeRozan s 23 body.

Hostům nebylo nic platných 24 bodů a 15 doskoků Janise Antetokunmpa, 20 bodů Khrise Middletona a 18 bodů Grega Monroea. "Proměnili více trojek za poločas než za celý první zápas," hledal hlavní příčinu porážky kouč Jason Kidd.

Na druhý pokus se z domácího vítězství ve vyřazovacích bojích radovali basketbalisté Los Angeles Clippers, kteří s Utahem ani jednou neprohrávali a vyrovnali stav série na 1:1. Při vítězství 99:91 nastřílel 24 bodů Blake Griffin, Chris Paul přidal 21 a 10 asistencí. DeAndre Jordan zaznamenal 18 bodů a 15 doskoků.

V dresu poražených Jazz nenastoupil kvůli zranění pivot Rudy Gobert. Nejlepším střelcem byl s 20 body Gordon Hayward, náhradník Joe Johnson se postaral o 13 bodů.

1. kolo play off NBA:

Východní konference - 2. zápasy: Toronto - Milwaukee 106:100 (stav série: 1:1), Boston - Chicago 97:111, (stav série: 0:2).

Západní konference - 2. zápas: LA Clippers - Utah 99:91 (stav série 1:1).