Detroit - Hokejisté Vancouveru zvítězili v jediném nedělním zápase NHL 4:1 na ledě Detroitu, do jehož brankoviště se místo Petra Mrázka postavil Jimmy Howard. Útočník Red Wings Martin Frk popáté za sebou vyšel bodově naprázdno. Pod výhru Canucks se výrazně podepsal švýcarský forvard Sven Bärtschi, který dvakrát skóroval a byl vyhlášen první hvězdou večera.

Mrázek si zachytal v předešlých dvou duelech. Proti Torontu (3:6) zasáhl do hry od 16. minuty poté, co Howard za svá záda propustil tři puky ze čtyř střel. V souboji s Washingtonem dostal šanci od začátku, ale Detroit doma prohrál 3:4 v prodloužení.

Ze čtyř duelů, do kterých ostravský rodák v této sezoně zasáhl (z toho tří od začátku), zvítězil v jediném, má průměr 3,24 inkasované branky na zápas a úspěšnost zákroků 90,1 procent.

Frk si v prvních čtyřech utkáních sezony připsal čtyři body za tři branky a jednu asistenci a od té doby vyšel naprázdno.

Detroit prohrál počtvrté v řadě, z toho potřetí doma. Naopak Vancouver má za sebou z pětizápasové série vystoupení venku čtyři utkání, z nichž tři vyhrál. Neuspěl pouze ve čtvrtek v Bostonu (3:6), za který dvakrát skóroval David Pastrňák.

O osudu utkání rozhodla prostřední dvacetiminutovka, ve které Vancouver třikrát udeřil a svého soupeře přestřílel 18:6. "V první třetině jsme nehráli s potřebnými emocemi a ve druhé části jsme nepředvedli vůbec nic," nechal se slyšet trenér Detroitu Jeff Blashill.

S výkonem Red Wings nebyl spokojený ani kapitán Henrik Zetterberg. "Odehráli jsme špatný zápas. Nepůsobili jsme svěže, neproměňovali jsme šance. Musíme hrát mnohem lépe," prohlásil sedmatřicetiletý Švéd.

Kouč Blashill si na pozápasové tiskové konferenci nebral servítky a svůj tým podrobil značné kritice. "Byl to strašný výkon. Do konkurenceschopnosti, kterou musíte disponovat, to mělo strašně daleko. Měli bychom se cítit trapně. Odshora až dolů. Přehráli nás a přepracovali," řekl detroitský lodivod.

Mnohem pozitivnější atmosféra vládla v kabině Vancouveru. Bärtschi se trefil poprvé v sezoně. "V posledních zápasech jsem měl hodně šancí, takže bylo dobré konečně skórovat. Druhý gól ten pocit ještě vylepšil," pravil spokojený útočník.

Střeleckou formu prokazuje jeho spoluhráč Derek Dorsett, který se prosadil potřetí za sebou a z osmi zápasů má na kontě pět branek a jednu asistenci. Třicetiletý Kanaďan nastupuje v soutěži už desátou sezonou, ale jeho gólovým maximem je dvanáct zásahů z ročníku 2011/2012 v dresu Columbusu. "Je to úžasný pocit, všichni si ho vychutnáváme. Doufám, že v tom budu pokračovat," věří Dorsett.

Výsledek NHL:

Detroit - Vancouver 1:4 (1:1, 0:3, 0:0)

Branky: 19. Mantha - 15. a 34. S. Bärtschi, 29. Dorsett, 40. Virtanen. Střely na branku: 21:37. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. S. Bärtschi, 2. Virtanen, 3. Horvat (všichni Vancouver).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 9 7 1 1 36:24 15 2. Toronto 8 6 0 2 37:28 12 3. Ottawa 8 4 3 1 30:21 11 4. Detroit 9 4 1 4 27:29 9 5. Boston 7 3 1 3 24:26 7 6. Florida 7 3 0 4 24:25 6 7. Buffalo 9 2 2 5 25:36 6 8. Montreal 8 1 1 6 13:33 3

Metropolitní divize:

1. New Jersey 8 6 0 2 31:24 12 2. Pittsburgh 9 5 1 3 30:39 11 3. Philadelphia 8 5 0 3 28:18 10 4. Columbus 8 5 0 3 25:21 10 5. NY Islanders 8 4 1 3 24:24 9 6. Washington 9 4 1 4 28:31 9 7. Carolina 6 3 1 2 17:16 7 8. NY Rangers 9 2 2 5 24:32 6

Západní konference:

Centrální divize:

1. St. Louis 9 6 1 2 29:24 13 2. Chicago 9 5 2 2 32:22 12 3. Dallas 8 5 0 3 23:21 10 4. Nashville 8 4 1 3 21:21 9 5. Winnipeg 7 4 0 3 22:26 8 6. Colorado 8 4 0 4 23:21 8 7. Minnesota 6 2 2 2 22:22 6

Pacifická divize:

1. Los Angeles 7 6 1 0 27:14 13 2. Vegas 7 6 0 1 23:17 12 3. Vancouver 8 4 1 3 23:23 9 4. Calgary 8 4 0 4 20:23 8 5. Anaheim 7 3 1 3 18:19 7 6. San Jose 7 3 0 4 19:21 6 7. Edmonton 7 2 0 5 14:22 4 8. Arizona 8 0 1 7 18:34 1