Liberec - Hokejisté mistrovského Liberce zvládli úspěšně i druhý duel čtvrtfinálové série extraligy a po výhře nad Plzní 4:2 vedou v sérii 2:0 na zápasy. Na vítězství nejlepšího týmu základní části se podílel třemi body za dvě branky a jednu asistenci slovenský útočník Milan Bartovič. Souboj hraný na čtyři vítězné duely bude pokračovat v neděli a v pondělí v Plzni.

Zápas začal svižně. Už po 97 vteřinách hry šel pykat domácí bek Derner a Plzeň přesilovku využila, když se od modré čáry trefil Lev. Liberec ale bleskově odpověděl a hned za 18 vteřin bylo vyrovnáno. Valský s prvním pokusem po objetí branky neuspěl, ale znovu se zmocnil puku a z levé strany ze záporného úhlu překvapil Machovského.

Hned v páté minutě navíc Bílí Tygři udeřili při své první přesilovce. Při Kracíkově pobytu na trestné lavici zúročil tlak úřadujícího mistra Bartovič, který tečoval Ševcovu střelu od modré čáry.

Zvýšit mohli domácí při přečíslení tří na jednoho, které Radivojevič vyřešil střelou, ale Machovský zasáhl betonem. Plzeň vyrovnala v 15. minutě, kdy se po hře čtyř proti čtyřem dostala do početní výhody. Obránce Čerešňák proměnil svůj výpad přesnou ránou z pravého kruhu na bližší tyč.

Ve 23. minutě mohl v přesilovce po vyhození puku brankářem Machovským do hlediště vrátit vedení Severočechům Jelínek. Šimek jej parádní přihrávkou vysunul do úniku, ale Machovskému pomohla horní tyč. V další početní výhodě při Frühaufově trestu ve 29. minutě se už Liberec radoval. Svačina uvolnil Bartoviče, který střelou z mezikruží dal druhý gól v utkání.

Domácí pak odolali při Radivojevičově trestu a při Pulpánově vyloučení na druhé straně minul v dobré pozici Krenželok. Při plném počtu hráčů na ledě se hnal do úniku Svačina, ale puk mu stihl vypíchnout útočník Svoboda.

Na přelomu druhé a třetí třetiny se Liberec ubránil při Vlachově pobytu na trestné lavici. Domácí si pak vytvořili převahu, ale Machovského nepřekonali a gólovou pojistku nepřidali ani při Kadlecově trestu. Krenželok z dobré pozice minul. Hosty do velkých šancí dlouhou nepouštěli.

V 51. minutě mohl po přečíslení s Jelínkem zaútočit na hattrick Bartovič, ale plzeňský gólman se včas přesunul. O čtyři minuty později mohlo být vyrovnáno, když při Svobodově šanci zachránil svůj tým Lašák. Výsledek zpečetil 148 sekund před koncem Krenželok, který zblízka skóroval do odkryté branky po Šimkově přihrávce.

Hlasy trenérů po utkání:

Filip Pešán (Liberec): "Odehráli jsme velmi vyrovnané utkání se soupeřem, který byl velmi nebezpečný ofenzivně. My jsem byli trpěliví a organizovaní. Věděli jsme, že Plzeň bude chtít hrát přesilovky. Včera jsem nepochopil svého svého kolegu, že si hráči budou říkat o fauly. Dneska jsem to trošku pochopil. Dneska jsem minimálně ve dvou zákrocích viděl snahu hráčů Plzně vynutit si přesilovku. Přijde mi, že to tak skvěle hrající mančaft, jako je Plzeň, nemá za potřebí. Mrzí mě to, tyto věci do hokeje nepatří. Plzeň v těchto fázích začala nabírat dech. Byli jsme rádi, že jsme její přesilovky ubránili a dali jsme v závěru uklidňující gól."

Ladislav Čihák (Plzeň): "Podařilo se nám konečně do utkání vstoupit dobře a aktivně. První třetina byla vyrovnaná a skončila 2:2. Snažili jsme se Liberec hodně napadat a bruslit, dali jsme z toho dva góly, ale bohužel jsme to ve druhé třetině neudrželi. Inkasovali jsme a museli jsme hru trošku otevřít. Na to, jak je Liberec silný, tak jsme dneska odehráli vynikající utkání. Kluci do toho dali na svoje možnosti maximum a za to bych jim chtěl poděkovat. Těšíme se do Plzně. My hráče nenabádáme, aby simulovali. Pokud hráč simuluje, ať je potrestaný, s tím souhlasím. Chtěli jsme hrát aktivně, být na kotouči a dominantní, z toho pak mohou pramenit fauly. Kolega to asi špatně pochopil. Určitě nenabádáme hráče, aby padali, to bych se hanbou propadl."

Bílí Tygři Liberec - HC Škoda Plzeň 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 4. Valský, 5. Bartovič (Ševc, Lakatoš), 29. Bartovič (Svačina, Valský), 58. L. Krenželok (R. Šimek) - 3. Lev (Kadlec, Indrák), 15. Čerešňák (Lev). Rozhodčí: Bulanov (Rus.), Kubičík - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 5:7. Využití: 2:2. Diváci: 7439. Stav série: 2:0.

Liberec: Lašák - R. Šimek, Ševc, Mojžíš, Vitásek, Jánošík, Derner - Bartovič, P. Jelínek, L. Krenželok - Lakatoš, Bulíř, Radivojevič - Valský, Vantuch, Svačina - J. Stránský, Bližňák, J. Vlach - od 21. navíc Ordoš. Trenéři: Pešán a Mlejnek.

Plzeň: Machovský - Kadlec, Němeček, Pulpán, D. Sklenička, Čerešňák, Frühauf - Lev, Kratěna, D. Kubalík - Indrák, Preisinger, Stach - M. Procházka, Kracík, T. Svoboda - Schleiss, Kodýtek, Koreis. Trenéři: Martin Straka, Vlasák, Čihák a Jiří Hanzlík.