Praha - Generální partner Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary (MFF), energetická společnost ČEZ, po 16 letech ukončil spolupráci s festivalem. ČTK dnes o tom informovalo vedení karlovarského festivalu. Na festival ročně ČEZ dával přibližně 20 milionů korun, řekl mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Rozpočet festivalu loni činil kolem 135 milionů korun. Letošní ročník, který se koná od 29. června do 7. července, výpadkem není ohrožen, řekl České televizi prezident festivalu Jiří Bartoška. Bartošku mrzí, že ČEZ oznámila ukončení spolupráce s festivalem jen čtyři měsíce před jeho konáním.

"S ohledem na vývoj hospodářských výsledků není v našich možnostech, aby Skupina ČEZ byla v roce 2018 generálním partnerem MFF Karlovy Vary," uvedl ČEZ jako důvod vypovězení partnerské smlouvy.

Skupina ČEZ spolupracovala s MFF Karlovy Vary na pozici generálního partnera od roku 2002. "Je nám líto, že současná situace nedovolí Skupině ČEZ pokračovat nadále v naší dlouholeté spolupráci," uvedl v tiskové zprávě Bartoška. "Ukončení smlouvy ze strany generálního partnera pouhé čtyři měsíce před začátkem 53. ročníku pro nás jako organizátory představuje komplikaci především z časového hlediska. Věříme však, že najdeme způsob, jak tuto situaci zvládnout," dodal.

"Rozhodnutí nebylo jednoduché, ale neutěšená situace na energetických trzích nás musí vést k úsporným opatřením. Právě úspory jsou jediným důvodem k ukončení spolupráce. V předchozích letech jsme již razantně snížili naše sponzorské aktivity a v tomto musíme pokračovat. ČEZ v uplynulých letech skončil se sponzoringem sportovních hal - ČEZ Arén v Ostravě, Pardubicích, Plzni. Snížil svoji podporu Českému olympijskému týmu, atletům a omezil desítky menších aktivit," sdělil ČTK mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

ČEZ zvýšil za tři čtvrtletí loňského roku meziročně čistý zisk o 13 procent na 16,6 miliardy korun. Provozní výnosy vzrostly o procento na 146,7 miliardy. Výsledky za samotné 3. čtvrtletí ale zaostaly za odhady analytiků. Hlavními důvody podle nich byly nižší ceny elektřiny a vyšší náklady na emisní povolenky.

"Čistý zisk společnosti ČEZ za rok 2009 dosáhl 54 miliard Kč. Za rok 2016 byl již méně než 17 miliard korun a dál klesá. Svého dna by měl zisk ČEZ dosáhnout pravděpodobně právě v letošním roce," řekl ČTK analytik BH Securities Martin Vlček. Zisk klesal kvůli výraznému propadu cen elektřiny na evropských trzích. Nyní se ale podle něj firmě blýská na lepší časy, ceny elektřiny rostou a zisky ČEZ by se mohly začít postupně zlepšovat, byť předchozích maxim bude těžké dosáhnout.

Letos v únoru ČEZ podepsal smlouvu o prodeji svých bulharských aktiv tamní firmě Inercom. Česká skupina zahájila předloni proti bulharské vládě mezinárodní arbitráž kvůli zásahům tamních institucí, které podle ČEZ poškodily podnikání skupiny.

ČEZ je největší česká energetická firma. Jeho majoritním akcionářem je stát, jenž prostřednictvím ministerstva financí drží asi 70 procent akcií. Cena akcie ČEZ dnes na pražské burze mírně vzrostla o 0,4 procenta na 510,50 Kč.

Bartoška: Zpráva o ukončení spolupráce ČEZ a MFF přišla pozdě

Bartošku mrzí, že energetická společnost ČEZ oznámila ukončení spolupráce s festivalem, jehož byla dosud generálním partnerem, pozdě, jen čtyři měsíce před jeho konáním. Přípravy festivalu podle Bartošky ale pokračují a diváci letošního 53. ročníků výpadek peněz nepoznají. Bartoška to dnes řekl České televizi.

Festival celou věc podle něj řešil od loňského září, kdy měl ČEZ potvrdit spolupráci na další rok, dosavadní smlouva mezi MFF a ČEZ totiž platila do roku 2018. "Ale pořád nebyl schválen rozpočet ČEZ, tak se to oddalovalo a pořád jsme doufali. A dopadlo to tak, že koncem února nám oznámili, že spolupracovat nebudou," uvedl a dodal: "Možná ten odhad společnosti ČEZ mohl být dřív a my bychom byli v jiné situaci."

Bartoška současně nechtěl spekulovat o tom, že by na ukončení spolupráce ze strany ČEZ mohlo mít vliv to, že někteří filmaři kritizovali prezidenta Miloše Zemana, který má blízko k řediteli firmy Danielu Benešovi, jenž ho podpořil i při prezidentské volbě. "Nerad bych spekuloval o této situaci," prohlásil Bartoška.

Festivalu podle něj po končení spolupráce ze strany ČEZ schází 15 milionů korun, které se bude snažit sehnat. Bude se mimo jiné snažit sehnat více partnerů, generálního partnera, jehož pozice podle smlouvy obnáší pro festival 20 milionů korun, se jim vzhledem ke krátkému času zřejmě nepodaří najít, řekl Bartoška. Rozpočet festivalu je podle něj plus minus 130 milionů.