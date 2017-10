Pardubice - Při druhém přerušení kvůli výpadku osvětlení v pardubické Tipsport areně si vítkovický brankář Patrik Bartošák přál ukončení zápasu, nakonec ale mohl být rád, že se dohrálo. I díky několika jeho těžkým zákrokům v závěru utkání při sérii čtyř přesilových her Pardubic udrželi ostravští hokejisté výhru 4:3.

"Jak jsem si ve třetí třetině sáhl na puk, věděl jsem, že už gól nedostaneme. Prvních pár zákroků mi pomohlo, puk se mi odrazil, kam jsem potřeboval. Byl jsem přesvědčený, že vyhrajeme," řekl Bartošák novinářům.

Série oslabení podle něj vyplynula ze hry. "Tím, jak se blížil konec, Pardubice otevřely hru, chtěly hrát víc u nás. Stane se, že se objeví nějaké fauly. Klobouk dolů, jak jsme oslabení uhráli. Pardubice měly dost střel, ale vyložené šance žádné," doplnil Bartošák.

Jen závěrečná část utkání se dohrála celá. Předtím museli hráči předčasně do kabin na konci první i druhé třetiny. První pauza se kvůli potížím s dodávkou elektřiny v části Pardubic, způsobeným silným větrem, protáhla na 37 minut a druhá na 23 minut.

Během první delší proluky se navíc hokejisté vrátili na led, rozcvičili se, a pak po dalším výpadku museli znovu do kabin. "Byl to hodně těžký zápas. Když už jsem se do toho začal dostávat, tak se zhaslo. Ale ubojovali jsme to," prohlásil Bartošák.

Přiznal, že bylo pro gólmana těžké se při takovém dění stoprocentně soustředit. "Hlavou jsem byl pořád dokola v kabině. Trošku jsem doufal, že to po tom druhém přerušení ukončí. Nevěděl jsem, na co mám myslet dřív. Hrozně se chcete vrátit a hrát. Doufali jsme, že to bude v pohodě. Přišli jsme na led, rozbruslil jsem si brankoviště, trochu se zapotil a za minutu mi řekli, že se jde zpátky do kabin," uvedl Bartošák.

"Naštěstí se ale od toho druhého přerušení už nic nestalo a já jsem měl trošku šanci si sáhnout na puk a dostat se do zápasu. Celkově to byl těžký zápas na psychiku. Zmákli jsme to ale všichni," popsala své pocity opora hostů.

Vítkovice po úspěších ve Zlíně a v Třinci vyhrály potřetí za sebou venku a Bartošák byl za body z Pardubic šťastný. "Tyhle týmy my přesně potřebujeme porážet, chceme myslet na šestku a je nutnost tady ty body brát a nenechávat. Teď se budeme soustředit už jen na víkend před reprezentační pauzou," řekl k duelům s Chomutovem a v Mladé Boleslavi.

jip nkr