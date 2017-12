Ostrava - První nulou v sezoně přispěl brankář Patrik Bartošák k vítězství hokejistů Vítkovic nad Zlínem 5:0 a pokřtil tak novou masku. Čtyřiadvacetiletý člen širšího kádru české reprezentace se na úspěchu podílel 26 úspěšnými zákroky. Vítkovičtí i kvůli zranění útočníka Rastislava Deje z minulého vzájemného duelu z poloviny října po zákroku zlínského kapitána Ondřeje Veselého brali duel hodně prestižně.

"Všem jsme ukázali, že jsme lepší tým než Zlín. Od první do poslední minuty jsme je přehrávali. Až na jednu šanci ve druhé třetině tam nic neměli. Myslím si, že to byl asi jeden z našich nejlepších výkonů v sezoně, tak doufám, že v tom budeme pokračovat," uvedl Bartošák, který předvedl komplet novou image.

Při volbě designu masky se inspiroval od hvězdy Floridy Roberta Luonga. "Myslím, že ji má v letošní sezoně, nebo jsem ji viděl někde na obrázku. Jsou tam jen loga týmů na obou stranách a uprostřed malý proužek. Takže jednoduchý design, myslím si, že to vypadá dobře. Ale to musí samozřejmě lidi zhodnotit sami," podotkl Bartošák.

Kvůli masce zkrátil i svůj mohutný plnovous. "Ta maska má trošku kratší bradu než ta bývalá. Tak mi z toho vousy lezly. Vypadal jsem v tom trošku jako blbec. Taky už jsem je měl delší dobu, tak jsem trochu změnil image," usmíval se a byl rád, že křest přinesl nulu a hlavně vítězství.

"To není špatné. Jestli to takto půjde dále, budu jen spokojený. Hlavně, že jsme masku pokřtili třemi body na domácím ledě proti těžkému soupeři. Soupeři, který se nás snaží dohnat v tabulce," pochvaloval si Bartošák, který ve 28. minutě zlikvidoval únik Zdeňka Okála a udržel týmu vedení 1:0.

"Já jsem se snažil na něj trochu vyjet. Viděl jsem, že byl už docela blízko u mě, tak jsem se zastavil a on mě trefil. Myslím, že to bylo do kraje vyrážečky a tam se to odrazilo jen do betonu. Nebyl to nijak těžký zákrok, spíše jsem se snažil dát pozor, abych byl na tom pozičně dobře," popsal situaci.

Nulu uhájil v zápase i během dvou oslabení tří proti pěti. "V první třetině to bylo hodně důležité. Pokud by vyrovnali, tak by se jednalo nejspíše o úplně jiný zápas. V té druhé, to bylo v závěrečné třetině, tam šlo prakticky jen o to, jestli udržím čisté konto, nebo ne," prohlásil.