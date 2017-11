Praha - Jen dva tréninky absolvoval s hokejovou reprezentací brankář Patrik Bartošák. Opora Vítkovic po dnešní dopolední přípravě opustila národní tým a na turnaj Karjala podle očekávání neodcestovala. Čtyřiadvacetiletý gólman to však za problém nepovažuje, i nadále je jeho hlavním cílem probojovat se do nominace na olympijské hry v jihokorejském Pchjongčchangu.

"Zklamání to není, spíše se jedná o impulz k další práci. V týmu jsou dva velmi dobří brankáři z KHL a já to beru tak, jak to je. Pokud budeme v domácí lize podávat výkony jako doposud, tak šanci do olympiády dostanu. Není potřeba mít svěšenou hlavu, šancí ještě bude dost," řekl Bartošák ČTK. Na sever Evropy s reprezentací odletí Pavel Francouz a Marek Mazanec.

Rodák z Kopřivnice má na kontě jeden start v reprezentaci, v přípravě před aktuální sezonou chytal proti Slovensku a inkasoval jen jeden gól. A další šanci by dostat mohl, neboť trenér brankářů v národním týmu Petr Jaroš jej několikrát označil za jednoho z nejlepších hráčů na svém postu v extralize.

"Mám radost, že mě trenéři takhle vnímají. Zavazuje mě to k tomu, abych pokračoval v tom, co dělám, a zlepšoval se. Abych jim potvrdil, že se ve mně nemýlí," uvedl Bartošák. Rád by se dostal do konečné olympijské nominace. "Určitě na to myslím. I když vím, že kvalitních gólmanů máme v KHL dost a u nás v Česku taky. Proč si ale nedávat nejvyšší cíle? Pokud by se mi podařilo dostat se z jakéhokoliv místa na olympiádu, tak bych byl hrozně rád. I proto není teď důvod věšet hlavu, cíl sezony teprve přijde a třeba si o něj řeknu," podotkl bývalý juniorský reprezentant, který startoval i na světovém šampionátu hráčů do 20 let.

Bartošák je momentálně v pohodě i proto, že se jeho Vítkovicím v extralize daří. Ostravané vyhráli pět z posledních šesti zápasů a v tabulce se posunuli na páté místo.

"Trochu mě mrzí série proher ze začátku, kdybychom je zvládly, mohli jsme být v tabulce jinde. Hrajeme ale výborný systém, daří se nám a myslím, že pokud nepolevíme, bude to hodně úspěšná sezona. Našli jsme systém, který nám sedí, a víme, že když přečkáme úvodních pár minut tlaku, tak dokážeme přehrát kohokoliv," řekl Bartošák o výkonech Vítkovic.

Bartošák se do Vítkovic vrátil na začátku loňského roku ze zámoří, kde bojoval o místo v kádru Los Angeles. Na návrat do NHL ale momentálně nemyslí. "Soustředím se na to, co je teď, a spíše si dávám za cíl olympiádu. Když to nevyjde, nedá se nic dělat. Věřím ale, že nějakou šanci mám. To je cíl pro sezonu plus týmový úspěch. Jestli se někdy vrátím do NHL, nebo půjdu jinou cestou, to ví Bůh. Stát se může všechno. Vše se bude odvíjet od toho, jak budeme hrát doma," dodal Bartošák.