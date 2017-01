Hradec Králové - Hokejisté Vítkovic zvítězili ve 43. kole extraligy na ledě Hradce Králové 2:0 a vyhráli třetí z posledních čtyř zápasů. Stejně jako v minulém duelu v úterý na Spartě (2:0) brankář Patrik Bartošák neinkasoval a udržel počtvrté v sezoně čisté konto. O branky vítězů se postarali obránce Marek Hrbas a útočník Radoslav Tybor.

Domácí Mountfield měl v úvodním dějství mnohem více šancí. Hned na začátku mohl skórovat Šimánek, jenže Bartošák byl proti. Hradec se neprosadil ani při přesilovce, i když je v jejich proměňování v extralize nejlepší. Bartošák pak navíc chytil dvě veliké příležitosti. Nevyzrál na něj obránce Štajnoch ani tečující střelec Köhler.

Druhá třetina už byla o něčem jiném. Nebezpečnější byly Vítkovice, což dokumentoval i poměr střel na bránu. Hosté jich vypálili čtrnáct, zatímco domácí pouze tři. Severomoravanům se tato aktivita vyplatila. Ve 32. minutě ujel po pravé straně Roman, jeho první střelu brankář Rybár vyrazil. Jenže útočník získal puk znovu za bránou, poslal ho Hrbasovi, jenž dal gól. Puk nezastavil ani obránce Štajnoch, který v tu chvíli zaskakoval v bráně za Rybára.

Třetí třetina začala podobně jako probíhala ta druhá. Hosté totiž dokázali zvýšit svůj náskok. Ve 43. minutě objel bránu Květoň, přihrál ho Tyborovi, který podruhé překonal Rybára. Snížit mohl člen čtvrtého útoku Kopta, ale Bartošák znovu perfektně zasáhl lapačkou. Podobně dopadl také Šimánek. Mountfieldu navíc nevyšla pět minut před koncem ani další přesilovka, a proto hosté celkem v pohodě náskok ubránili. Hradec tak v domácím prostředí nebodoval poprvé po devíti utkáních.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Sýkora (Hradec Králové): "Do zápasu jsme vstoupili výborně. V první třetině jsme měli hodně střel a hodně šancí. Ve srovnání se zápasem ve Vítkovicích, kdy nám spadlo do brány všechno, do čeho jsme uhodili, jsme trefovali Bartošáka, nebo jsme netrefovali bránu. Tím ale nechci snižovat jeho výkon. Myslím, že on byl základní stavební kámen výsledku pro Vítkovice. Bylo frustrující, že jsme po takovém tlaku inkasovali gól. Celá druhá třetina byla nejhorší, ve třetí jsme se ještě pokusili skóre zvrátit, ale inkasovali jsme druhý gól. Vítkovice pak hrály soustředěně a kompaktně do obrany, a proto jsme se vůbec neprosadili."

Pavel Trnka (Vítkovice): "Byli jsme si vědomi kvality soupeře. Při posledním vzájemném domácím utkání jsme v desáté minutě prohrávali 0:4. Proto jsme se snažili připravit na začátek zápasu, jenže to se nám moc nepodařilo. Dostávali jsme se pod enormní tlak, při kterém nás podržel Bartošák. Naštěstí jsme to ustáli. Když vezmu druhou a třetí třetinu, tak se náš pohyb zlepšil. Ve třetí třetině jsme si pohlídali výsledek a získali jsme tři body."

Mountfield Hradec Králové - HC Vítkovice Ridera 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 32. Hrbas (O. Roman), 43. Tybor (D. Květoň). Rozhodčí: Rohatsch (Něm.), Hribik - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 4:2, navíc Picard (Hradec Králové) 10 min. Bez využití. Diváci: 4478.

Sestavy:

Hradec Králové: Rybár - Pláněk, Vydarený, Gregorc, Čáp, Štajnoch, Newton, Plášil - Jarůšek, Červený, Šimánek - Jaroslav Bednář, Kukumberg, Dej - Köhler, Dragoun, Picard - R. Pavlík, T. Knotek, Kopta. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.

Vítkovice: Bartošák - Sloboda, Klok, Hrbas, Baranka, Urbanec, Výtisk - Tybor, O. Roman, D. Květoň - Tomi, Y. Stastny, Olesz - Vandas, E. Němec, Kucsera - Kurovský, Illéš, Szturc - P. Zdráhal. Trenéři: Petr a Trnka.