Třinec (Frýdecko-Místecko) - Velmi povedenou premiéru po osobní stránce, ale neúspěšnou z hlediska výsledku celého týmu prožil v dresu hokejové reprezentace gólman Patrik Bartošák. V souboji se Slováky pouze jedinkrát inkasoval, předvedl řadu povedených zákroků, jenže na výhru to nestačilo. Slovensko v Třinci slavilo po výsledku 2:0. I proto čtyřiadvacetiletého Bartošáka jediný obdržený gól tolik mrzel.

"Jaká byla premiéra? Nešťastná. Prohráli jsme zápas, v němž si myslím, že jsme hráli lepší hokej, byli aktivnější a dostávali se do více šancí, ale bohužel jsme nedokázali žádnou z nich proměnit. Takže na výhru si musíme počkat," vyhlížel již Bartošák čtvrteční odvetu v Žilině.

Trenér Josef Jandač jeho výkon ocenil. Opora extraligových Vítkovic se zkušenostmi ze zámoří chytala z jeho pohledu spolehlivě. Bartošák měl přesto ke spokojenosti daleko. "Chytal jsem spolehlivě, ale dostal jsem o gól víc než druhý brankář, takže ta jedna chyba zápas rozhodla. Bohužel jsme nevyhráli," mrzelo kopřivnického rodáka.

"A já jsem tam od toho, aby když někoho tlačíme, tak abych to tam vzadu jednou za pár minut podržel, když je třeba. Jednou se mi to nepovedlo a stalo se to osudným," dodal Bartošák.

Nešťastný debut prožil i z toho pohledu, že takřka první dotyk s pukem zaznamenal až ve chvíli, kdy ho po blafáku útočníka Mateje Pauloviče lovil v páté minutě ze sítě. "Byl jsem trošku studený; pět minut se hrálo bez mého doteku. Takže jsem byl možná i trošku nervózní, když se proti mně rozjel. Ale udělal to pěkně, naznačil, vymíchal mě, povedlo se mu to. Ale tohle musím chytat, abych tým podržel a uhráli jsme aspoň remízu," vyčítal si Bartošák, přestože tuto chvilku odčinil řadou dobrých zásahů.

"Určitě tam nějaké byly, ale na konci jsem dostal o gól víc, což znamená prohru. Byl to super zápas z naší strany, ale prohráli jsme. Jasně, nelze vždycky udržet čisté konto, ale jak říkal Dominik Hašek - všechno se dá chytit," připomněl Bartošák brankářskou legendu.

Ocenil také vystoupení slovenského protějšku Branislava Konráda. "Předvedl super výkon. Kluci se před něj tlačili, rvali to do něho ze všech pozic, bohužel nám chybělo i trošku štěstíčka. Ale klobouk dolů před tím, co předvedl," řekl Bartošák.

Malou náplastí na zklamání z výsledku bylo alespoň to, že ho nepřekonal spoluhráč z Vítkovic Radoslav Tybor. "Sledoval jsem ho, protože sliboval, že mi dá gól mezi nohy. Dával jsem si na něj pozor," ujistil Bartošák. "Bohužel se nedostal do žádné větší šance, ale kdyby se dostal, tak bych to tam před ním zazdil," dodal s úsměvem.

Z hlediště měl obrovskou podporu rodiny, kamarádů a mnoha známých. "Strašně moc lidí mě přijelo podpořit. Myslím, že všichni diváci vytvořili skvělou kulisu," pochvaloval si Bartošák.

V paměti si z premiéry uchová podle svých slov úplně všechno. "Celý zápas, premiéra za nároďák asi zůstane každému v hlavě a kdo říká, že ne, tak lže. Celé si to budu pamatovat. Památku mi bude kazit jen porážka, ale vyhrajeme příště," prohlásil odhodlaně.

Celý týden s reprezentací bere jako další cennou zkušenost v kariéře. "Byl to můj první zápas v reprezentaci, nějaká nervozita přišla, ale do dalších zápasů už to nebude. Je to super týden, tréninky mají svou úroveň, člověk si zase zvykne na jiné tempo. Hodnotil bych to hodně pozitivně. Doufám, že se dočkám pozvánky na další akce," přál si Bartošák.