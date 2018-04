Praha - Předseda Pirátů Ivan Bartoš se chce v úterý prezidenta Miloše Zemana zeptat, zda nepověří sestavením vlády někoho jiného než premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO). Babiš v jednání o kabinetu selhává, řekl dnes Bartoš v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) ve stejném pořadu uvedl, že podle něj nyní nikdo jiný než Babiš vládu sestavit nedokáže.

Bartoš uvedl, že existuje víc možností sestavení vlády než dvě nejčastěji skloňované, v jejichž čele by stál Babiš - koalice ANO a ČSSD podporovaná KSČM nebo jednobarevný kabinet ANO podporovaný KSČM a SPD. Podle předsedy Pirátů je možností více, například opakování koalice ANO, ČSSD a KDU-ČSL z minulého volebního období nebo politicko-odbornická vláda. V takovém případě by vládní kabinet nevedl Babiš. Jmenování jiného premiéra by tak podle Bartoše mohlo odblokovat současnou situaci.

Vondráček jmenování kohokoli jiného než Babiše odmítl. Podle něj není nikdo jiný, kdo by nyní mohl jednání o vzniku vlády dotáhnout do konce.

Předseda Sněmovny se také vrátil k obsazení ministerstva vnitra, na kterém minulý týden zkrachovaly první rozhovory mezi ANO a ČSSD o vládní koalici. Podle něj by mohlo být řešením, kdyby resort vedl nestranický odborník, na kterém by se shodla obě uskupení. Míní, že by požadavky na nezávislého odborníka splňoval i nynější ministr Lubomír Metnar (za ANO).

Místopředseda SPD Radim Fiala v pořadu kritizoval ANO za jeho čtvrteční rozhodnutí nevyjednávat o podpoře vlády s KSČM a SPD, ale vrátit se k rozhovorům s ČSSD. Označil to za kotrmelec. Kdyby ANO opět změnilo názor, je SPD připravena s ním jednat, ale musela by to být vážná diskuse a ne taktizování. "Stabilní funkční vláda je schopna vzniknout během pár chvil, jde jen o to, aby na to ANO mělo odvahu," řekl.