Praha - Pirátská strana nejde do letošních voleb s úmyslem pouze překročit pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny, za cíl si dává zisk alespoň desetiny hlasů. Předseda Pirátů Ivan Bartoš v předvolebním rozhovoru ČTK řekl, že vyšší mandát by umožnil prosadit víc z programu. Piráti jsou podle něj v případě vstupu do Sněmovny připraveni být v opozici, ale i vstoupit do vlády, pokud budou naplněny podmínky povolební strategie. Podporu kabinetu podmiňují mimo jiné tím, že do něj nebudou nominováni nekompetentní lidé nebo politici s korupční historií.

Bartoš řekl, že cíl získat deset procent hlasů je současně ambiciózní i střízlivý a vychází z průzkumů veřejného mínění. "Já si myslím, že protože jsme nelhali v kampani, pokračujeme v té pozitivní komunikační linii a máme dobrý program, tak že ustojíme i nějaké ty antikampaně, které v závěru volební kampaně očekávám," uvedl.

Alespoň desetiprocentní zisk má být klíčem k tomu, aby strana měla větší možnost prosadit své myšlenky. "Míra toho, jak budeme moci uplatnit náš program, je přímo úměrná mandátu, který dostaneme. Takže naše meta není 'dostaneme se do Sněmovny, jupí'. Chceme být relevantní silou," vysvětlil Bartoš.

Přirozeného partnera mezi ostatními stranami pro Piráty Bartoš nevidí. "Struktury a principy fungování stran jsou hierarchické, autoritativní, strany často nedodržují vlastní stanovy a nikdo to neřeší. Byli bychom rádi, kdyby se demokratizovaly, odhodily by lidi s korupční minulostí, pak samozřejmě povolební partnerství je možné," uvedl.

Požadavek na to, aby případní partneři Pirátů nenominovali do vlády lidi s problematickou minulostí, má strana ve své povolební strategii. "Protože jsou (právně) nevinní, tak si Piráti uzurpují právo říct, které osoby to jsou. A my nejsme benevolentní ke lhaní, korupci nebo vině, která z pozice té funkce na historických kauzách prostě byla, ale odskákal to třeba nějaký úředník," vysvětlil Bartoš.

Případná dohoda s hnutím ANO na celostátní úrovni by byla podle Bartoše komplikovaná mimo jiné kvůli vyšetřování jeho nejvyšších představitelů Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka kvůli případu Čapího hnízda. "Není řešení, že někdo se oficiálně vzdá funkce, ale pak ji řídí, nebo že vezme své firmy a převede je na manželku," uvedl.

Z osobní zkušenosti má navíc dojem, že Babiš nedodržuje sliby i kvůli tomu, že za ním stojí mediální dům Mafra, který je nyní součástí Babišových svěřenských fondů. "Když vám někdo lže a neplní slib, tak takový závazek jako koaliční smlouva nemá smysl, když do toho vstupujete s tím, že potenciálně vás ten člověk podtrhne," konstatoval.

Strategie Pirátů počítá s tím, že strana den po volbách vytvoří vyjednávací tým a stanoví, s jakými stranami a v jakém pořadí jednat. Vyjde přitom z programu, zvolených poslanců, důvěryhodnosti či vystupování stran v kampani. "Pokud budeme mít na základě výsledků voleb odpovídající mandát, jsme připraveni jednat o účasti ve vládě s cílem prosadit maximum programu, ačkoliv velmi dobře zvládneme i roli tvrdé, ale konstruktivní opozice," stojí v dokumentu.

Piráti chtějí rozšířit přístup k informacím a registr smluv

Pirátská strana má pro případ úspěchu ve sněmovních volbách za tři týdny už připravené některé legislativní návrhy. Předseda strany Ivan Bartoš ČTK v předvolebním rozhovoru řekl, že Piráti chtějí prosadit novelu zákonů o svobodném přístupu k informacím a o registru smluv nebo provést revizi elektronické evidence tržeb (EET). Chtějí také usilovat o transparentnější legislativní proces v Parlamentu nebo o snížení pětiprocentního prahu pro vstup do Sněmovny.

Piráti chtějí prosadit změny předpisu o přístupu k informacím. "My jsme s tím chtěli přijít ještě před volbami přes senátory, ale nemělo to smysl, protože by to zapadlo v prvním čtení a nestihlo by se projednat," řekl Bartoš. Návrh prošel řadou konzultací a měl by vylepšit předpis, který nyní supluje proaktivní roli státu ke zveřejňování informací, dodal.

Z registru smluv by měly podle představ Pirátské strany zmizet výjimky, povinnost zveřejňovat smlouvy by se měla týkat všech státních firem včetně společnosti ČEZ. "Zastavit bychom chtěli EET a okamžitě provést jeho revizi," uvedl Bartoš. Řada podniků podle něj nyní skomírá, protože někdejší ministr financí Andrej Babiš (ANO) neposlouchal námitky, že je nevhodné na EET trvat u e-shopů či plateb kartou či malých živnostníků. "A třetí a čtvrtá vlna je z našeho pohledu nesmysl," řekl k dalším fázím projektu.

Třetí fáze EET, startující 1. března 2018, se má týkat stánkového prodeje občerstvení bez zázemí pro hosty ve formě stolů a židlí, stejně jako prodeje na farmářských trzích nebo služeb účetních, advokátů a lékařů. Od června 2018 se do systému mají zapojit také vybraní řemeslníci či další služby.

Piráti chtějí také transparentnější legislativní proces. Bartoš zmínil například to, že v prvním čtení poslanci podpoří často i zákon, který chtějí později razantně pozměnit, aby ho později dostali do žádoucího tvaru. Veřejnost ale postup nezná. Zlepšit by se také měla distribuce materiálů. "Poslanci pracují s fascikly s doporučeními výborů, aniž by ty návrhy četli," míní.

Sněmovna by podle strany měla také uvolnit některé z peněz určených na odborné konference na diskuse o klíčových novelách. "V případě kritického zákona bychom pozvali takovou multipartitu, která by se mohla vyjádřit. My bychom ne všechno přijali, ale transparentně by se vypořádaly připomínky. Mohli by se zúčastnit zástupci průmyslu, akademici nebo strany, které to na rozdíl od nás do Sněmovny nedají," uvedl.

Piráti by podle Bartoše neměli problém s tím, že by je chod Sněmovny zaskočil. "My nejsme noví ve smyslu, že bychom byli nějací jaloví v politice. Máme zástupce v Senátu, řada našich kandidátů a všichni lídři mají zkušenosti z komunální politiky," řekl.

Odmítá proto označení nová strana. "Projekt bývalého předsedy KDU-ČSL pana (Miroslava) Kalouska, který se jmenuje TOP 09, vznikl po vzniku Pirátské strany a o dva roky dřív než ANO. Piráti měli v programu prvky přímé demokracie, přímou volbu třeba starostů a hejtmanů dřív, než (Tomio) Okamura se rozhodl, že z byznysu, který dělal, začne dělat politiku," řekl Bartoš.

Přijetí eura by nyní podle šéfa Pirátů nedávalo ekonomicky smysl

Přijetí eura jako české měny nedává podle Bartoše v současné době ekonomicky smysl, i když vyplývá ze závazku Česka vůči EU a jednou k němu dojde. Za důležité považuje, aby se stát na změnu připravil a vyjasnilo se, jak se eurozóna zachová k zemím, které zkrachují.

Bartoš za důležité považuje nejdříve vyřešit naplnění rozpočtu Evropského stabilizačního mechanismu, který je unijním nástrojem k řešení finančních krizí. Fond může půjčit až 500 miliard eur (12,4 bilionu korun), země platící eurem do něj ale peníze musejí také vkládat. Pokud by ČR byla členem eurozóny, musela by během 12 let do fondu poslat 40 miliard korun. "To my nemáme, 40 miliard korun by tam mělo být, a neměli bychom to zaplatit my poplatníci, ale třeba banky, které mají u nás své pobočky, sektorovou daní," řekl.

Druhou podmínkou pro přijetí eura je podle Bartoše dosud nevyřešený postoj eurozóny ke státům, které soukromý bankovní sektor dovede ke krachu. V této souvislosti zmínil Řecko, za neférové považuje, že za krach země zaplatili například slovenští daňoví poplatníci.

"Pojďme se soustředit na to, aby česká ekonomika fungovala, aby lidé měli peníze, aby se vyřešily evropské otázky, převážně tedy stabilizační fondy a hlavně, co když nějaká země to zrovna nedává, kdo to zaplatí. A pak se pojďme bavit," shrnul postoj Pirátů k přijetí eura. Dodal, že toto téma strany zneužívají v předvolební době k "politickému šermování". Řešit měnové propojení mu připadá uspěchané i vzhledem k nepoměru mezi platy v Česku a například Německu.

Na kampani Pirátů Bartoš nejvíc oceňuje práci dobrovolníků

Jejich kampaní před sněmovními volbami se už zabýval soud, když se Jana Nečasová (dříve Nagyová) zatím neúspěšně domáhala odstranění své karikatury z jejich předvolebního "vězeňského autobusu", předseda Pirátské strany Ivan Bartoš ale odmítá to, že je pirátská kampaň negativní. V předvolebním rozhovoru pro ČTK řekl, že v nedávné textové analýze komunikace stran lingvisti vyhodnotili naopak Piráty jako nejracionálněji komunikující. Největší hodnotu kampaně vidí v tom, že roste díky dobrovolné práci příznivců odspoda a organicky. Finančně vyjde na osm milionů korun, což je méně než desetina zákonem stanoveného limitu, který plně využijí největší strany.

"Naše kampaň je vedena pozitivně. Když kritizujeme, tak jednak nabízíme řešení a jednak to neděláme tou formou, že bychom na politiky vyřvávali. Vždy je v tom humor," uvedl Bartoš. Zdůraznil, že kritika není základem kampaně, kterou strana zahájila už v květnu, kdy začala představovat programová témata ve 14 oblastech podle gesce ministerstev. Už na jaře Piráti prezentovali například koncept superrovné daně pro zaměstnance včetně kalkulačky, později spustili aplikaci, jejímž prostřednictvím lze během deseti minut založit podnikání.

"Přinášíme myšlenky, máme v programu, jak ty věci dělat lépe. Ale když někdo něco dělá špatně a ještě lidem lže, což, bohužel, na těch billboardech a vůbec ve fungování politiků vidíme, tak říct, že král je nahý, není žádná agrese, ale slušnost," uvedl.

V minulý týden zveřejněném videu upozorňují Piráti na kauzu privatizace těžební společnosti OKD spojované s premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD) či Čapí hnízdo šéfa koaličního hnutí ANO Andreje Babiše. Považují je za ukázky korupčního chování a netransparentnosti politické scény, která se brání zveřejňování smluv na internetu. "My máme od začátku jako strana smlouvy na internetu, transparentní účet, registr lobbistických kontaktů. Takže si můžeme dovolit ty politiky kritizovat z pokrytectví, protože my Piráti kážeme vodu a pijeme vodu," konstatoval Bartoš.

V poslední fázi předvolebního klání strana sází na facebookové příznivce, kterých se aktivně přihlásilo 80.000, virální šíření informací, ale také na kontaktní kampaň. Lodě Pirátů, na které se složili přispěvatelé na portálu HitHit, se vypravily i na Moravu. Tam zamíří i projekt vystoupení na náměstích okresních měst, při kterých kandidáty doprovázejí hudebníci. Před volbami vyšlo také podzimní číslo Pirátských listů, tedy novin psaných členy a sympatizanty strany, v nákladu 750.000. Rozdávají je kandidáti, ale i příznivci strany. Letní náklad 250.000 rozdali kameloti z řad dobrovolníků za měsíc.

Přes 5000 lidí na facebooku deklarovalo, že stranu bude volit. "Tím se stávají vysílačem kampaně ve svých sociálních skupinách, které třeba o jejich preferencích vůbec nevěděly, začali hájit program Pirátů ve svých sociálních bublinách," uvedl Bartoš, podle kterého to často není jednoduchý krok.

Celkový rozpočet kampaně Pirátů dosáhne osmi milionů korun, na příspěvcích vyberou dva. "Máme lidi, kteří se i dnes ozývají. Schvalujeme demokraticky a transparentně všechny dary nad 50.000 korun. To není, že by si nás někdo kupoval. Samozřejmě některé věci se dají plnit i bezfinančně, tam zase respektujeme zákon, takže existuje smlouva, která určuje běžnou cenu na trhu," uvedl. Kdyby podle něj Piráti počítali i práci dobrovolníků a nasazení členů a kandidátů, tak se do limitu daného nově zákonem nevejdou, protože jde o stovky hodin práce.

"Myslím, že ten rozdíl je vidět. Není to agentura, která někam přijede, postaví stánek, přijede tam politik, vystoupí z černého auta, za 15 minut tam to do těch lidí nasype, rozdá jim nějaký dáreček, odjede. Prostě seká města. To, že to děláme sami, je na naší kampani to nejhodnotnější. Takhle Pirátská strana prostě funguje osm let, z nuly až do Poslanecké sněmovny," uzavřel.