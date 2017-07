Praha - Předseda krajně pravicové Národní demokracie Adam B. Bartoš chce, aby soud přečetl všechny knihy, kvůli kterým čelí obžalobě z popírání a schvalování genocidy, podněcování nenávisti a hanobení národa. Soudkyně Pavla Hájková jeho žádost zamítla pro nadbytečnost, Bartošův obhájce ale zvažuje, že se proti jejímu rozhodnutí bude bránit. Případem se dnes začal zabývat Obvodní soud pro Prahu 1, jednání bude pokračovat v říjnu.

"Mám za to, že pokud je někdo souzen za to, že měl napsat nebo vydat nějakou knihu, mělo by být možné před soudem tu knihu přečíst, aby bylo ve veřejném hlavním líčení možno spatřit nebo se vůbec dozvědět, za co je ten člověk stíhán," řekl po skončení jednání novinářům Bartošův obhájce Robert Cholenský.

Dodal, že zvažuje další obranu proti postupu soudu. Podle Hájkové však stížnost proti zamítnutí v tomto případě podat nelze. "Je to normální procesní postup. Já jsem zamítla návrh na provedení tohoto důkazu pro nadbytečnost, protože mi postačují výňatky, které mám ve spise a které budu u příštího jednání číst," řekla ČTK Hájková.

V říjnu soud vyslechne znalce, který ve svém posudku Bartošovo jednání označil za formu neonacismu. Měl by také přehrát Bartošovy projevy a články, které napsal. Na výslechu dalších svědků netrval ani státní zástupce, ani obhajoba.

Podle obžaloby Bartoš vydával protižidovské knihy. Ve svých projevech, článcích nebo komentářích na internetu přisuzoval Židům podle státního zástupce Jana Maršálka pouze negativní vlastnosti a předkládal překroucená, selektivně vybraná a neprokázaná tvrzení, kterými se snažil upevnit předsudky o škodlivosti židovského národa, imigrantů a muslimů.

Před soudem dnes Bartoš nevypovídal, přednesl jen krátké vyjádření. Na přečtení knih prý trvá proto, aby "soudkyně mohla posoudit, co v nich skutečně je". "Určitě nemůže být nikdo v demokracii souzen za to, že napsal, vydal nebo distribuoval knihu," řekl. Na dotaz novinářky, zda nemá rád Židy, Bartoš odpověděl, že "to je nesmysl".

Justice už Bartoše potrestala roční podmínkou za protižidovský text, který zanechal u pomníčku zavražděné Anežky Hrůzové v Polné na Jihlavsku. Bartoš dnes řekl, že proti pravomocnému rozsudku podal dovolání, kterým by se měl zabývat Nejvyšší soud v Brně.