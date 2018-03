Praha - Záložník David Bartek pomohl Bohemians 1905 gólem k domácí výhře 2:0 nad Teplicemi, po které sedmí "Klokani" ztrácí v prvoligové tabulce jen čtyři body na šestou Spartu. Podle třicetiletého fotbalisty by byl krásný dárek pro fanoušky skončit na konci sezony před trápícím se pražským rivalem.

"Všichni jsou překvapení z výsledků Sparty. Jsme rádi za to, kolik máme bodů a hodně si toho vážíme. Proč bychom neudělali fanouškům radost, abychom Spartu nepředběhli. To by pro ně byl krásný dárek, který by si asi hodně užívali," řekl Bartek novinářům po utkání 21. ligového kola.

Bohemians v Ďolíčku poslal do vedení ve 49. minutě hlavou po centru Rudolfa Reitera z nacvičené akce. "Před zápasem jsme se bavili, že na pravé straně hraje Lojza Hyčka, že je menší a tam bych se mohl prosazovat. Trenér říkal, aby kluci centry z pravé strany přetahovali a to se nám povedlo," uvedl odchovanec vršovického celku.

Na druhou ligovou branku v sezoně čekal od loňského srpna devět utkání. "Teď jsem měl v každém zápase šanci a bohužel to tam nepadalo. Už jsem hrozně chtěl dát gól, abych pomohl klukům a vyhráli jsme," těšilo Bartka.

Radost měl i ze svého návratu do zálohy. "Už jsem ani nepočítal, že budu krajního záložníka hrát, protože trenér (Martin) Hašek mě stavěl v přípravě na obránce. Situace se vyvinula tak, že jsem naskočil na Slavii, asi jsem přesvědčil a jsem rád, že jsem to teď konečně gólově potvrdil a hraju," konstatoval Bartek. "Nemám problém s žádným postem. Já tady vystřídal kromě stopera a brankáře snad všechno. Už je mi nějak jedno, jestli hraju v obraně nebo v záloze. Snažím se odvést maximum a pomoci týmu," doplnil rodák z Prahy.

Bohemians výhrou nad Teplicemi překonali v tabulce hranici třiceti bodů (31), která obvykle zaručuje záchranu v nejvyšší soutěži. "Panuje tady obrovská spokojenost. Ještě kdybychom začali vozit body z venku, bylo by to ještě veselejší. Ale s tímhle bodovým ziskem jsme zatím spokojení," podotkl Bartek. "Chceme skončit co nejvýš to půjde. Furt stejně pokorně pracovat a kolik to bude bodů, se uvidí až na konci. Určitě bychom chtěli udělat 40 bodů," přidal bývalý mládežnický reprezentant.

"Klokani" v posledních šesti kolech pravidelně střídají domácí výhry s venkovními porážkami. "Je to o gólech. Na Slavii i na Slovácku jsme šance měli a bohužel je neproměnili. Doma se nám naštěstí daří dávat góly. Musíme se víc rvát a tlačit se do gólu i venku, abychom nesbírali body jenom doma," upozornil Bartek.