Praha - Fotbalista David Bartek mohl svůj jubilejní 200. zápas v české lize oslavit vyrovnávací brankou do sítě Slavie, proti ale byly obě tyče, od kterých se po hodině hry míč po jeho střele odrazil zpět do pole. Třicetiletý záložník Bohemians 1905 litoval, že před utkáním nešlápl pro štěstí do lejna.

"Pocity jsou smíšené, přál jsem si to oslavit nějak jinak. Kdyby to tam spadlo, bylo by to veselejší. Asi jsem před zápasem nešlápl někam do h...a, abych měl štěstí. Tyč, tyč, to se mi nikdy nestalo a už asi ani nikdy nestane," řekl novinářům Bartek po porážce 0:1.

Ve 40. minutě vystřídal Antonína Vaníčka a v 59. minutě mohla přijít jeho velká chvíle. Přízemní střelou z voleje ale trefil jednu tyč, od níž se míč odrazil do druhé a zpět do hřiště.

"Chyběl tak centimetr, dva. Jak to šlo do té první tyče, už jsem si myslel, že to jde do brány. Už jsem skoro běžel slavit. Bohužel," litoval Bartek, že mu těsně unikla sedmnáctá ligová branka v kariéře.

V úvodu ještě z lavičky sledoval, jak nejprve domácí Milan Škoda poslal Slavii do vedení, ale po třech minutách sudí Zbyněk Proske po zhlédnutí videa branku odvolal.

"Bylo to celkem zajímavé, je to něco nového. Byli jsme víceméně smířeni, že prohráváme. My na lavičce jsme ani nevěděli, že něco rozhodčí zkoumají. Najednou po třech minutách to odvolal," řekl Bartek. "Je vidět, že je to ku prospěchu věci. Kdyby video nebylo, prohrávali bychom 0:1 a zápas by vypadal úplně jinak," dodal.

V druhé půli po jeho šanci Bohemians ještě jednou sahali po vyrovnání, ale Jevgenij Kabajev po kličce gólmanovi netrefil prázdnou bránu. "První půli jsme se trochu báli hrát, zbytečně jsme se zbavovali balonu. Když jsme dostali na konci první půle gól, neměli jsme co ztratit. Začali jsme hrát takhle. Škoda, měli jsme dvě šance a aspoň jeden gól mohl padnout," litoval Bartek.

Moc mu nevadilo, že se hrálo za velkého mrazu. "Je to pro oba týmy stejné, akorát se blbě dýchá. Pro diváka je to horší. Oblečení jsem měl jako vždy, jedno termo. Vždy v zimě trénuji v trenkách, problém s tím nemám," dodal.