Praha - Fotbalisté Bohemians Praha 1905 v předehrávce 10. kola první ligy doma porazili Baník Ostrava 2:1 a teprve podruhé v sezoně dali v jednom utkání více než jeden gól. Baník vedl brankou Milana Baroše, ale nejprve hezkou trefou srovnal Jevgenij Kabajev a utkání rozhodl svým premiérovým zásahem v nejvyšší soutěži Rudolf Reiter. Ostrava popáté za sebou venku prohrála a na výhru čeká už devět utkání.

Duel byl soubojem nejhoršího útoku soutěže v podání domácích s nejhorší obranou Baníku. Pro Bohemians bylo komplikací zranění Tetteha, místo něhož v útoku nastoupil Kabajev. V sestavě Ostravy nechyběl bývalý reprezentant Baroš. A oba byli klíčovými postavami zápasu.

Bohemians byli od začátku mírně aktivnější, ale měli problémy s vysunutým presinkem soupeře. Na první vážnější šanci si tak fanoušci museli počkat do 11. minuty, kdy Luts v akrobatické pozici netrefil odkrytou branku.

Ve 20. minutě šla do vedení Ostrava a to zásluhou svého kapitána. Na přímý kop z hloubi pole si naskočil Baroš a hlavou zaznamenal svůj čtvrtý zásah v sezoně. Byl však v jasném ofsajdu, což sudí nepostřehli a gól uznali.

Krátce nato Baroš v zápalu boje ostře zezadu fauloval domácího kapitána Jindřiška a mohl být rád jen za žlutou kartu.

Bohemians se snažili, ale dlouho ukazovali, proč v předchozích devíti kolech dali jen pět branek. Zejména centry postrádaly přesnost. Jenže ve 33. minutě Luts dloubnul míč za obranu a Kabajev se krásně trefil z voleje na vzdálenější tyč a srovnal. I jeho trefa ale byla na hraně ofsajdu.

Kabajev byl hodně aktivní, jenže nejprve pokazil nadějný brejk, po další spolupráci s Maškem zas pálil vedle. A Vaníčkovu střelu chytil brankář Vašek.

V 58. minutě už ale šli domácí do vedení. Po rychle akci se dostal míč ke střídajícímu Reiterovi a ten ani ne po dvou minutách na hřišti prostřelil gólmana. Asistent sudího mu sice mával ofsajd, ale hlavní rozhodčí postřehl, že míč k Reiterovi v souboji přistrčil jeden z hostujících hráčů a gól uznal.

Brzy mohl odpovědět Hrubý, z přímého kopu z hranice vápna však trefil jen připravenou zeď domácích hráčů. O chvíli později z ještě lepší pozice na přímý kop pálil De Azevedo nad branku. Bohemians v závěru posílili obranu o kapitána Krcha, vracejícího se po zranění, a výhru už ubránili.

Hlasy po utkání:

Martin Hašek (trenér Bohemians): "Byl to důležitý zápas. Kdybychom dnes neuspěli, tak bychom se dostali do vod, kde být nechceme. Naopak výhrou jsme si hodně pomohli. Všechny gólové situace byly problematické, v budoucnu by se mohly případně řešit videem, jehož jsem jednoznačným zastáncem. Vítězný gól ale byl regulérní, za což jsem rád, protože by mi to jinak kazilo radost. Původně asistent zvedl praporek, takže jsem se ani neradoval. Pokud by Baník prohrál neregulérním gólem a pak jel pět hodin domů, bylo by to pro ně hodně nepříjemné. Když Kabajev napřahoval, tak jsme to viděl 15 metrů vedle, protože to byla ohromně těžká pozice. Ale on to trefil neskutečně a ukázal, že má opravdu formu. Myslím, že by to mohlo kandidovat na gól měsíce. Reiter je hodně lajnový hráč, teď se učí více pracovat s prostorem. Určitě to není střelec. Loni měl za Vlašim asi 17 asistencí, ale dal jeden gól. Takže jsem nečekal, že dá gól on, ale že ho připraví."

Radim Kučera (trenér Ostravy): "Domácí byli hodně aktivní, přímočaří, létaly tam nepříjemné centry, ale pak jsme se gólem dostali na nohy a mohlo se nám lépe dýchat. Jenže pak se domácím povedla krásná akce. Nevím, z kolika pokusů to Kabajev takhle trefí, ale pochybuji, že z každého. Každému gólu se dá zabránit, ale tam nebyla chyba. Byl to krásný moment. Naoopak před jejich druhým gólem sami uděláme aut, nezformujeme se a najednou se objeví hráč za našimi zády. Pak už to bylo vabank. Měli jsme tlak, ale jen po šestnáctku. Měli jsme tam dvě dobré standardní situace, které jsme vůbec nevyužili. Strašně nás sráží chyby, kdy soupeři góly sami nabídneme. Jsou to školácké chyby. Doma dotahujeme zápasy a venku naopak nedokážeme udržet vedení. V Jihlavě i tady jsme to měli dobře rozehrané, ale nedotáhneme to. Tlak je vždycky a když nebudeme vyhrávat, tak bude větší a větší. Neřekl bych, že jsme horším týmem než soupeři, ale nezvládáme to výsledkově. Snažím se dělat maximum a budu se snažit dostat tým z krize, co tady budu. Bodů máme málo, ale zápasů je do konce ještě spousta. Když zvládnete dva zápasy po sobě, tak poskočíme."

Bohemians Praha 1905 - Baník Ostrava 2:1 (1:1)

Branky: 33. Kabajev, 58. Reiter - 20. Baroš. Rozhodčí: Ardeleanu - Mokrusch, Pochylý. ŽK: Hůlka - Baroš, Pokorný. Diváci: 3872.

Bohemians: Fryšták - Dostál, Hůlka, Šmíd, Kocič - Jindřišek - Vaníček (56. Reiter), Hašek ml., Mašek (66. Nečas), Luts - Kabajev (81. Krch). Trenér: Hašek st.

Ostrava: Vašek - Sus, Pokorný, Šindelář, Granečný - De Azevedo (81. O. Šašinka), Hrubý, Hlinka, Stáňa (46. Pazdera) - Baroš, J. Šašinka (61. Poznar). Trenér: Kučera.

Tabulka:

1. Plzeň 9 9 0 0 20:3 27 2. Olomouc 9 6 2 1 17:7 20 3. Slavia 9 5 4 0 13:2 19 4. Jablonec 9 4 4 1 17:8 16 5. Sparta 9 4 3 2 9:6 15 6. Liberec 9 4 2 3 11:10 14 7. Bohemians Praha 1905 10 3 4 3 7:8 13 8. Teplice 9 3 3 3 12:13 12 9. Zlín 9 3 2 4 9:10 11 10. Dukla 9 3 2 4 10:15 11 11. Slovácko 9 1 5 3 7:7 8 12. Karviná 9 2 2 5 9:13 8 13. Ostrava 10 1 4 5 14:22 7 14. Mladá Boleslav 9 2 1 6 7:16 7 15. Jihlava 9 2 1 6 7:18 7 16. Brno 9 1 1 7 6:17 4