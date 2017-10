Praha - Přestože útočník Milan Baroš vstřelil v utkání 12. ligového kola na Spartě jeden gól, vyšli nakonec ostravští fotbalisté naprázdno a nenavázali na středeční vyřazení rivala v osmifinále poháru. Slezané dnes v Praze podlehli 2:3 brankou deset minut před koncem v oslabení a jejich kapitán byl z porážky hodně zklamaný. Letenské totiž nyní považuje za průměrný tým české nejvyšší soutěže, s nímž měl Baník bodovat.

"Četl jsem nějaké vyjádření (sparťanů) po středečním zápase, že s tímhle mančaftem by neměli vypadnout. Já si zase myslím, že s touhle Spartou jsme měli bodovat, protože momentálně je to podle mě průměrný mančaft v české lize, až na pár výjimek," řekl novinářům Baroš.

"Mají individuality, ale jako tým nepůsobí dobře. My jsme to věděli a chtěli jsme toho využít. Myslím, že až do vyloučení se nám to dařilo. Kdybychom zůstali v jedenácti, věřím, že minimálně bod bychom odsud odvezli. Ale na kdyby se nehraje," konstatoval Baroš, který v sobotu oslavil 36. narozeniny.

Po půlhodině nejprve jeho gól neplatil kvůli ofsajdu, ale v 35. minutě už po rychlém brejku srovnal na průběžných 1:1. "Je úplně jedno, jak hodnotím svůj výkon. My nemáme body, to je podstatné. Mít osm bodů po 12 kolech, to je strašně málo. Musíme začít sbírat body, abychom nebyli na jaře v problémech," podotkl Baroš.

Jeho celek na Letné ještě jednou dokázal srovnat, ale v 66. minutě přišlo vyloučení Denise Granečného a Sparta deset minut před koncem dala vítězný gól.

"U nás se to opakuje, je to stejná písnička. Prohráváme zápasy v posledních okamžicích. Bohužel dneska jsme si zbytečně nechali vyloučit hráče. Jestli Granec fauloval, je to zbytečné nechat se vyloučit takhle na půlce. Chyba, která nás oslabila. Odehráli jsme dobrý zápas, na bod jsme měli, bohužel klasicky prohrajeme 2:3," kroutil hlavou Baroš.

Během utkání sparťanské publikum častovalo bývalého reprezentanta pokřikem "cikáne". "Já jsem to neslyšel. Oni něco řvali? Nebyli vůbec slyšet, tady byla tak komorní atmosféra jako vždy," rýpl si Baroš s úsměvem do domácích diváků.

Naopak ocenil hostující příznivce, kteří při bojkotu sparťanského "kotle" vytvořili Baníku takřka domácí prostředí. A to ještě spousta z nich zůstala na cestě kvůli dnešní větrné kalamitě. "Naši fanoušci jsou nejlepší. Je to vidět, že za námi jezdí. Hodně jich dnes nepřijelo, zůstalo ve vlacích. Chtěli jsme pro ně bodovat, bohužel to nevyšlo," dodal historicky druhý nejlepší střelec české reprezentace.