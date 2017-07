Brno - Nováček fotbalové ligy Baník Ostrava zvítězil v předehrávce úvodního kola v Brně nad domácí Zbrojovkou 3:1. K tříbodovému zisku výrazně hostům pomohl střídající Milan Baroš, který v prvním ligovém utkání po návratu z Liberce vstřelil v době převahy Brna v 73. minutě vítězný gól. Další branky Baníku dali Robert Hrubý a Bronislav Stáňa. Jediný gól Brna zaznamenal Miloš Kratochvíl.

Brňané vstoupili do zápasu aktivněji a získali územní převahu, do šancí se ale dostával mnohem častěji Baník, který spoléhal na rychlé protiútoky. Dvakrát mohl skórovat rychlý Stáňa. V 7. minutě, kdy propadl odkop brankáře Vaška za domácí obránce, si ale neporadil s brankářem Melichárkem. O tři minuty později jeho střela těsně minula branku. Vzápětí při další ostravské akci zahrál rukou v trestném území Šural, rozhodčí Proske ale situaci na pokutový kop neposoudil.

Brňané se dostali k první vážnější akci až ve 12. minutě, ale hlavička Koného mířila do rukou brankáře Vaška.

Iniciativněji hrající Baník také otevřel skóre zápasu. Ve 27. minutě po nákopu z poloviny hřiště Šašinka přiťukl zpět míč Hrubému a na jeho přesnou střelu k tyči Melichárek nedosáhl.

Po inkasovaném gólu na chvíli upadli domácí do útlumu. Z něj se dostali po deseti minutách, kdy po Pilíkově přihrávce našel Lutonský volného Kratochvíla, jenž střelou pod břevno vyrovnal.

Po změně stran převzala režii zápasu Zbrojovka. Z tlaku si vytvořila několik šancí, nejblíže ke skórování měl v 54. minutě Fortes, jehož střelu brankář Vašek kryl.

V první lize debutující ostravský trenér Radim Kučera pak v 58. minutě poslal do hry Baroše. Tah se mu dokonale vydařil. Po čtvrthodině pobytu na trávníku si bývalý reprezentační kanonýr naběhl na centr Granečného a přesnou hlavičkou překonal Melichárka.

O dvě minuty později chytil brněnský brankář sólový útok Suse a osm minut před koncem Baroš ve vyložené šanci těsně minul branku. V závěru nervózní Brňané doplatili na další chybu v obraně, kterou potrestal Stáňa.

Hlasy po utkání:

Svatopluk Habanec (trenér Brna): "Cítím velké zklamání z výsledku i výkonu. Čekal jsem něco jiného. Byli jsme u většiny soubojů pozdě. To byl úkol číslo jedna, v němž jsme propadli. Když jsme se po obdržené brance nadechli k vyrovnání, tak jsem čekal, že si vypracujeme více šancí. Ve druhém poločase jich bylo ale málo. Útočníci Baníku Šašinka, Poznar i Baroš měli větší touhu po úspěchu. Musíme nyní rychle potlačit zklamání. Měli jsme hodně ztrát míčů, po kterých soupeř chodil do brejků. Baník hrál jednoduše zezadu a velice dobře zvládal osobní souboje. Chyběla mi větší zarputilost a nadšení. Baník dával v přípravě nejvíce gólů z brejkových situací. Byli jsme na to připraveni a nezvládli jsme to. Hráli jsme většinou druhé housle."

Radim Kučera (trenér Ostravy): "Po výhře vládne spokojenost. První poločas se vyvíjel z našeho pohledu velice dobře. Čekali jsme, že na nás Brňané vlétnou a budou chtít ukázat, kdo je doma. Byli jsme na to nachystaní. Naopak jsme měli šance a Brno jsme hodně trápili. Dali jsme gól a nechali soupeře vyrovnat brankou, která nás mohla mrzet. Ve druhém poločase byla hra trochu opatrná. Naši dva útočníci dělali vpředu soupeři ve druhém poločase problémy. Výborné výkony podali Stáňa a Pokorný. Ale nechci vyzvedávat jednotlivce. Celý tým odvedl velmi dobrou práci. Možná se ukázala i nováčkovská euforie. Baroš byl nachystaný na celý zápas, je ale v konkurenci dalších útočníků. Musím říci, že na mě lépe působí Poznar se Šašinkou. Baroš to vzal a zápas odpracoval."

Zbrojovka Brno - Baník Ostrava 1:3 (1:1)

Branky: 37. Kratochvíl - 27. Hrubý, 73. Baroš, 87. Stáňa. Rozhodčí: Proske - Kotík, Arnošt. ŽK: Polák - Hlinka, De Azevedo. Diváci: 8026.

Brno: Melichárek - Šural (85. Jovanovič), Pavlík, Kijanskas, Jablonský (46. Přichystal) - Polák - Pilík (71. Škoda), Kratochvíl - Fortes, Koné, Lutonský. Trenér: Habanec.

Ostrava: Vašek - Breda, Šindelář, Pokorný, Sus - Stáňa, Hlinka, Hrubý, De Azevedo (46. Granečný) - Poznar (85. Panič), J. Šašinka (58. Baroš). Trenér: Kučera.