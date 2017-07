Domov svatého Josefa v Žirči na Trutnovsku otevřel 22. července první část expozice o historii žireckého barokního areálu. Její součástí je jediný dochovaný jezuitský betlém (na snímku) v České republice z 18. století. Expozice je v kostele svaté Anny a do dvou až tří let by měla být rozšířena i do prostor sousední kočárovny a ukázat celou historii žireckého areálu a panství. Při svatoanenské zahradní slavnosti byl návštěvníkům otevřen celý areál i s domovem pro nemocné.

Domov svatého Josefa v Žirči na Trutnovsku otevřel 22. července první část expozice o historii žireckého barokního areálu. Její součástí je jediný dochovaný jezuitský betlém (na snímku) v České republice z 18. století. Expozice je v kostele svaté Anny a do dvou až tří let by měla být rozšířena i do prostor sousední kočárovny a ukázat celou historii žireckého areálu a panství. Při svatoanenské zahradní slavnosti byl návštěvníkům otevřen celý areál i s domovem pro nemocné. ČTK/Taneček David

Žireč (Trutnovsko) - Domov svatého Josefa v v Žirči na Trutnovsku dnes otevřel první část expozice o historii žireckého barokního areálu. Její součástí je jediný dochovaný jezuitský betlém v České republice z 18. století. Expozice je v kostele svaté Anny a do dvou až tří let by měla být rozšířena i do prostor sousední kočárovny a ukázat celou historii žireckého areálu a panství. ČTK to řekl manažer domova Jan Staněk.

Lidem expozice zatím přibližuje velký rozvoj areálu za jezuitů od jejich příchodu do Žirče v roce 1652 do roku 1773, kdy byl řád rozpuštěn. V budoucnu by expozice měla ukázat i takzvanou raabizaci v Žirči za císaře Josefa II., velký požár v roce 1825, pivovarnictví v Žirči, působení továrníků Ettrichových. Ukáže i obnovu areálu po roce 2000, kdy v něm Oblastní charita Červený Kostelec vybudovala Domov svatého Josefa, což je zdravotnické zařízení pro léčbu nemocných s roztroušenou sklerózou.

Jezuitský betlém tvoří desítka zhruba jeden metr vysokých dřevěných soch. "Zajímavé je na něm to, že postavičky byly vyřezány samotnými jezuity a údajně připomínají skutečné Čechy a Němce, kteří zde v té době žili," uvedl Staněk. Do 80. let minulého století byl betlém vystavován na oltáři v kostele svaté Anny, následně upadl v zapomnění. "Když areál převzala charita, byl nalezen ve věži kostela a ode dneška je k vidění trvale," řekl Staněk. Postavy betléma jsou oděny do šatů. "Původní barokní ošacení se ale nedochovalo, to stávající je zřejmě ze začátku 20. století. V plánu máme rekonstrukci původního ošacení a také restaurování samotných soch," uvedl Staněk.

Otevřením historické expozice chce Domov svatého Josefa podle Staňka ukázat, že nepečuje jen o nemocné roztroušenou sklerózou. "Otevíráme areál všem lidem," řekl. Jedním z lákadel v areálu je i nedávno otevřená expozice historických jízdních kol v opraveném třípodlažním objektu bývalé sýpky. "První podlaží jsme dnes doplnili trenažérem vysokého kola. Návštěvníci si mohou vyzkoušet, jak se na něm jezdilo," řekl Staněk. Při dnešní svatoanenské zahradní slavnosti byl návštěvníkům otevřen celý areál i s domovem pro nemocné.

Domov svatého Josefa je jediné lůžkové zařízení v Česku pro nemocné roztroušenou sklerózou, má kapacitu pro 86 klientů. K domovu patří areál s volně přístupným obnoveným zámeckým dvouhektarovým parkem, bylinková zahrada a kavárna. Součástí je i sociální podnik zaměstnávající v truhlárně, šicí dílně či při výrobě zdravotnických pomůcek zhruba 100 lidí se zdravotním postižením. Červenokostelecká charita je známá také provozováním prvního hospice v ČR v Červeném Kostelci.