Londýn/Brusel - Pro Británii nastal čas k rozhodnutí, jaký chce mít po brexitu vztah s Evropskou unií, prohlásil dnes v Londýně Michel Barnier. Unijní vyjednavač pro britský odchod z evropského bloku v britské metropoli jednal nejen se svým protějškem Davidem Davisem, ale také s premiérkou Theresou Mayovou.

Británie, která unii opustí na konci března příštího roku, dala najevo, že má zájem odejít také ze společného evropského trhu. Pro ostatních 27 zemí je totiž nepřijatelná představa, že by se stát mimo EU mohl těšit z výhod, ale nenesl by žádné povinnosti spojené se členstvím.

Britská strana má ovšem zájem o přechodné období, pravděpodobně do konce 2020. Unijní země daly na konci ledna Barnierovi vodítka pro jednání o jeho podobě.

V jejich představě by po dobu tohoto přechodného období v Británii plně platilo unijní právo i jurisdikce evropského soudu, země by už ale - jako stát mimo EU - neměla žádné zastoupení v unijních institucích a nepodílela by se tedy nijak na rozhodování o tom, jak ono unijní právo bude vypadat.

Zástupci Evropské unie a jejích členských zemí přitom netrpělivě čekají především na informace o tom, jak si Londýn představuje své vztahy s unií po konci onoho přechodného období. Britská premiérka Mayová opakovaně hovoří o "hlubokém a speciálním partnerství", detailů ale mnoho není.

"Mohu říci jedinou věc: bez celní unie a mimo jednotný trh se nelze vyhnout překážkám pro obchod a výměnu zboží a služeb. Nastal čas na rozhodnutí," prohlásil dnes v Londýně Barnier.

"Rádi bychom pokračovali s extrémně dobrými a blízkými vztahy. Se vztahy postavenými na hospodářských a dalších základech, které by pokračovaly dlouhodobě," citovala dnes Davise agentura Reuters.

Na vyjednání dohody o konkrétní podobě budoucích vztahů přitom mnoho času nezbývá, smlouva totiž bude muset na obou stranách kanálu La Manche projít příslušným ratifikačním procesem.

Dojednána zatím ostatně plně není ani dohoda o podobě samotného brexitu, přestože prosincová domluva na jejích základních obrysech umožnila oběma stranám začít mluvit také o budoucnosti. A domluvit je třeba i konkrétní věci okolo onoho přechodného období.

Experti obou stran budou ve vyjednávání pokračovat od úterka v Bruselu.