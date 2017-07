Foix (Francie) - I druhou pyrenejskou etapu ve 104. ročníku Tour de France ovládl domácí cyklista. Pro vítězství ve 13. etapě si ve spurtu čtveřice uprchlíků dojel Warren Barguil. Hlavní favorité závodu včetně čtvrtečního vítěze Romaina Bardeta dorazili se ztrátou necelých dvou minut. V čele průběžného pořadí zůstává Ital Fabio Aru s náskokem šesti sekund před trojnásobným šampionem Britem Chrisem Froomem.

Barguil se postaral o čtvrté francouzské vítězství v letošní Tour. O to cennější, že vyhrál na státní svátek Den Bastily, což se mu povedlo jako prvnímu francouzskému cyklistovi po 12 letech.

Pětadvacetiletý člen stáje Sunweb byl v závěru 101 kilometrů dlouhé trasy se třemi horskými prémiemi první kategorie rychlejší než Kolumbijec Nairo Quintana a Španěl Alberto Contador. "Porazit Contadora je něco úžasného, protože to byl vždycky můj idol. Po včerejší těžké etapě se mi jelo skvěle," řekl Barguil, který si dnešním výkonem navíc pojistil vedení ve vrchařské soutěži.

Čtvrtý v etapě dojel Španěl Mikel Landa, který stejně jako Quintana výrazně snížil svou ztrátu na čelo průběžného pořadí. Celkově je pátý 1:09 za Aurem, Kolumbijec figuruje na osmé pozici s dvouminutovým mankem.

Na páté příčce přivedl skupinu favoritů Simon Yates, kterému až do závěrečného stoupání pomáhal kolega z týmu Orica Roman Kreuziger. Český cyklista nakonec dojel třicátý. "Já jsem se Simonem zůstal až tři kilometry pod vrchol posledního kopce a následně jsem totálně bouchnul. Dojel jsem to už jen v nějaký skupině," řekl Kreuziger.

Froome se snažil útočit na Arua, který ho ve čtvrtek připravil o žlutý trikot, ale marně. "Včera to pro mě v závěru bylo náročné, ale dnes jsem se cítil mnohem lépe. Pojali jsme to týmově, protože Landa nebyl v celkovém pořadí moc vzadu, a vyšlo nám to parádně. Mikel je na tom výborně a možná to uděláme v dalších dnech stejně," uvedl Brit na adresu svého kolegy z týmu Sky, který jel v čelní skupince.

Aru naopak sváděl se soupeři osamocenou bitvu. Ve středu přišel o stájového kolegu Daria Catalda, jenž si zlomil zápěstí, a dnes odpadl i jeho hlavní pomocník Jakob Fuglsang. Dán, který si při pádu s Cataldem přivodil dvě menší fraktury v levé ruce, už další etapu v bolestech nezvládl a vzdal.

"Dneska jsem musel sledovat své hlavní rivaly v průběžném pořadí. Nemohl jsem reagovat na každý útok," řekl Aru s odkazem na Landův vzestup na páté místo. "Mým hlavním soupeřem zůstává Froome, ale není jediný. První čtyři jezdci jsou v 35 sekundách. Teď tam přibyl ještě Landa," dodal.

Sobotní etapa z Blagnacu do Rodez dlouhá 181 km má několik menších stoupání.

Cyklistický závod Tour de France - 13. etapa (Saint-Girons - Foix, 101 km):

1. Barguil (Fr./Sunweb) 2:36:29, 2. Quintana (Kol./Movistar), 3. Contador (Šp./Trek-Segafredo) všichni stejný čas, 4. Landa (Šp./Sky) -2, 5. S. Yates (Brit./Orica), 6. D. Martin (Ir./Quick-Step Floors) oba -1:39, 7. Kwiatkowski (Pol./Sky), 8. Froome (Brit./Sky), 9. Aru (It./Astana), 10. Urán (Kol./Cannondale) všichni -1:48, ...30. Kreuziger (ČR/Orica) -5:59, 55. Cink (ČR/Bahrajn-Merida) -14:20, 126. Štybar (ČR/Quick-Step Floors) -15:41.

Průběžné pořadí:

1. Aru 55:30:06, 2. Froome -6, 3. Bardet (Fr./AG2R) -25, 4. Urán -35, 5. Landa -1:09, 6. D. Martin -1:32, 7. S. Yates -2:04, 8. Quintana -2:07, 9. Meintjes (JAR/SAE Team Emirates) -4:51, 10. Contador -5:22, ...24. Kreuziger -36:31, 56. Cink -1:15:46, 106. Štybar -1:48:46.