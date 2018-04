Barcelona - Barcelonská aukční síň nabídne v květnu k prodeji několik kreseb španělského malíře Salvadora Dalího, včetně tří, které byly od 30. let minulého století ve vlastnictví jedné rodiny a do aukce jdou nyní poprvé. Informovala o tom v pondělí aukční síň La Suite. Tyto tři kresby nejvýraznějšího surrealistického malíře pocházejí z let 1926 až 1927. V aukci budou i díla dalších umělců, například Joana Miró, či Dalího fotografie.

Deník La Razón připomněl, že tři nově prodávané kresby vznikly v době, kdy Dalího vyloučili z madridské akademie a kdy už se jasně profiloval jako extravagantní a provokativní umělec. Z akademie byl Dalí vyloučen před závěrečnými zkouškami poté, co prohlásil, že na fakultě není nikdo dost kompetentní k tomu, aby ho mohl zkoušet. Dalí pak zamířil do centra evropských umělců, do Paříže, kde poznal svého oblíbeného kubistického malíře Pabla Picassa.

Právě Picassem je ovlivněna jedna z kreseb, která jde v květnu do aukce. Jmenuje se Postava sedící v kavárně a má zřejmě znázorňovat básníka Federika García Lorku, který byl podle některých pramenů Dalího milencem. Tato kresba by se podle odhadu aukční síně mohla prodat nejdráž, a to za 50.000 eur (asi 1,3 milionu korun).

Na další nově prodávané kresbě je torzo nahé ženy, na jejíž svalnaté ruce je zvýrazněna žíla. Další kresba je nazvaná Ruka s mravenci a byla náčrtem pro krátký snímek Andaluský pes (1928), který Dalí natočil s režisérem Luisem Buňuelem.

Mravenci jsou jedním ze symbolů, které Dalí ve svých dílech opakoval, a mají evokovat strach či smrt. Podobně jako relativitu času znázornil Dalí ve svých dílech vícekrát symbolem roztékajících se hodin.

Rodák z katalánského Figueras Dalí (1904-1989) je autorem více než tisícovky obrazů, do nichž často promítal své bouřlivé sny a které mají mnohdy sexuální či násilný podtext. Dalí ale vytvořil i neobvyklý nábytek, plastiky, kolekce šperků, kravat, šatů, psal knihy a filmové scénáře a navrhl například i logo na lízatka či parfém. V květnové aukci budou i dva gramofonové singly, které Dalí ilustroval.