Paříž/Lisabon - Fotbalisté Paris St. Germain mají blízko k postupu do čtvrtfinále Ligy mistrů, v úvodním duelu osmifinále doma přehráli Barcelonu nečekaně jasně 4:0. Dvěma góly k tomu přispěl Ángel Di María, který tak oslavil dnešní 29. narozeniny. V druhém úterním souboji Benfica Lisabon doma porazila 1:0 Dortmund, který neproměnil pokutový kop.

Pro Barcelonu jde o vyrovnání nejhorší prohry v soutěži od semifinále s Bayernem Mnichov v roce 2013, kdy rovněž prohrála 0:4. Jen třikrát v historii evropských pohárů se stalo, že by v odvetě někdo smazal čtyřgólovou ztrátu a postoupil. V Lize mistrů se to ještě nikomu nepovedlo. Barcelona přitom ve čtvrtfinále LM nechyběla od sezony 2006/07.

Už před utkáním panovaly v táboře Katalánců obavy z trenéra PSG Unaie Emeryho, který dlouho působil ve španělské lize. A potvrdily se, protože Emery svůj tým skvěle připravil. Pařížané zaskočili Barcelonu velmi aktivní a agresivní hrou, nepouštěli ji k tradiční kombinaci a zcela vymazali hvězdné ofenzivní trio Neymar, Luis Suárez, Lionel Messi. Sami naopak po ziscích míčů podnikali smrtící brejky.

Nejprve vybojoval Julian Draxler standardní situaci, ze které přesně zamířil Di María a slavil první gól. Pomohla mu k tomu i chyba ve zdi hostů, když Luis Suárez nevyskočil a míč proletěl mezerou.

"Oslavit narozeniny tím, že dáme Barceloně čtyři góly, to je opravdu krásný den," radoval se Di María. "Ale stejně jako se to povedlo dnes nám, může se to v odvetě povést Barceloně. Proto nesmíme slavit, ale dál makat," dodal.

Před poločasem pak velmi dobře hrající Adrien Rabiot obral o míč Messiho a založil brejk, na jehož konci zvýšil Draxler na 2:0. Navíc hned po změně stran další parádní střelou z dálky přidal třetí gól Di María.

Zdecimovaná Barcelona už se nevzmohla na odpor, za celý zápas vystřelila jen jednou na branku. Naopak z mnoha dalších brejků přidal PSG ještě čtvrtý gól, při kterém potvrdil střeleckou formu Edinson Cavani. Pařížané jsou tak blízko k tomu, aby Barceloně oplatili vyřazení ze čtvrtfinále z let 2013 a 2015. Na její půdě si mohou dovolit i prohrát 0:3 či o čtyři góly se vstřelenou brankou.

"Byli jasně lepší než my. Hráli lépe, byli lepší takticky a předčili nás fyzicky," připustil záložník Barcelony Sergio Busquets. "Výsledek odpovídá tomu, co se dělo na hřišti," komentoval frustrovaný kouč Katalánců Luis Enrique.

Dramatičtější je bitva mezi Benficou a Dortmundem, která v prvním utkání přinesla jediný gól. Lisabonskému týmu na to doma stačila jediná přímá střela na branku krátce po změně stran. Po rohovém kopu hlavičkoval Luisao, nehlídaný Kostas Mitroglu měl v malém vápně dostatek času si míč zpracovat a zblízka překonat ležícího gólmana. Dal tak 13. gól v posledních 13 zápasech.

Dortmund měl v zápase převahu a mohl brzy srovnat, ale proti byl skvěle chytající brankář Ederson. Lapil i pokutový kop za ruku spoluhráče, když si počkal na střelu Pierra-Emericka Aubameyanga do středu branky. Zneškodnil i další velké šance hostů a byl tak hlavní postavou duelu.

"Hráli jsme opravdu výborně, ale občas ten gól prostě nedáte," litoval kouč Dortmundu Thomas Tuchel. "Je to škoda, ale pořád máme odvetu na to, abychom to zvrátili," doplnil André Schürrle.

Výsledky osmifinále fotbalové Ligy mistrů:

Benfica Lisabon - Borussia Dortmund 1:0 (0:0)

Branka: 48. Mitroglu. Rozhodčí: Rizzoli - Banti, Irrati (všichni It.). ŽK: Fejsa - Schmelzer, Pulisic, Bartra. Diváci: 55.124.

Sestavy:

Benfica: Ederson - Semedo, Luisao, Lindelöf, Eliseu - Salvio, Pizzi, Fejsa, Carrillo (46. Augusto) - Mitroglu (75. Jiménez), R. Silva (68. Cervi). Trenér: Vitória.

Dortmund: Bürki - Piszczek, Papastathopulos, Bartra, Schmelzer, Durm - Dembelé, Weigl, Guerreiro (81. G. Castro) - Reus (81. Pulisic), Aubameyang (62. Schürrle). Trenér: Tuchel.

Paris St. Germain - FC Barcelona 4:0 (2:0)

Branky: 18. a 55. Di María, 40. Draxler, 72. Cavani. Rozhodčí: Marciniak - Sokolnicki, T. Listkiewicz (všichni Pol.). ŽK: Rabiot - A. Gomes, Busquets, Rafinha. Diváci: 46.484.

Sestavy:

PSG: Trapp - Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Verratti (69. Nkunku), Rabiot, Matuidi - Di María (61. Lucas), Cavani, Draxler (86. Pastore). Trenér: Emery.

Barcelona: Ter Stegen - Roberto, Piqué, Umtiti, Alba - A. Gomes (58. Rafinha), Busquets, Iniesta (73. Rakitič) - Messi, L. Suárez, Neymar. Trenér: Enrique.