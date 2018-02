Londýn/Mnichov - Fotbalisté Barcelony v Londýně rozehrají osmifinále Ligy mistrů proti Chelsea, která nepatří mezi jejich oblíbené soupeře. Katalánci od února 2006 neporazili "Blues" v sedmi zápasech elitní soutěže. Ve druhém úterním osmifinále Bayern Mnichov přivítá Besiktas Istanbul.

"Na jednu stranu nás čeká jeden z nejlepších týmů světa, možná favorit na vítězství v Lize mistrů. Na druhou stranu musíme být nadšení z příležitosti sehrát velký zápas se špičkovým soupeřem. Ukáže se, jak na tom opravdu jsme. Musíme podat dokonalý výkon, abychom uspěli," řekl trenér Chelsea Antonio Conte.

Úřadující anglický mistr prohrál tři z posledních šesti soutěžních duelů a v Premier League je až na čtvrtém místě. Naopak Barcelona vede bez porážky španělskou ligu. "Naše sezona je zatím výsledkově výborná, ale v zápase s Chelsea na tom nezáleží. Víme, že to bude těžké. Musíme být inteligentní a myslet na to, že osmifinále se hraje na 180 minut," upozornil záložník Sergio Busquets. "Barca" usiluje o jedenáctý postup do čtvrtfinále LM za sebou.

Nevyřízené účty s Chelsea má i hvězdný Argentinec Lionel Messi, jenž londýnskému soupeři nedal gól ani v jednom z osmi zápasů. "Doufám, že tahle tradice bude pokračovat. Ale mluvíme o fantastickém hráči, ke kterému máme obrovský respekt. Musíme pracovat společně jako tým a nezkoušet na něj osobní obranu," upozornil Conte.

Bayern po návratu trenéra Juppa Heynckese opět začal dominovat. Suverénně vede německou ligu a momentálně drží úctyhodnou sérii 13 soutěžních výher. Do čtvrtfinále Ligy mistrů může bavorský gigant postoupit posedmé v řadě.

Besiktas překvapivě prošel skupinou bez porážky, vyhrál ji před Portem, Lipskem a Monakem a poprvé v novodobé historii LM postoupil do vyřazovací fáze. V turecké lize je však obhájce titulu až na čtvrtém místě.

"Účast Besiktase v osmifinále není náhoda. Vyhráli všechny tři venkovní zápasy ve skupině. Neschovávají se a rádi hrají útočný fotbal, když je necháte," uvedl Heynckes. "Musíme být připraveni. Doufám, že zítra podáme špičkový výkon a doma položíme základ pro postup do čtvrtfinále," doplnil dvaasedmdesátiletý kouč.

Zajímavosti před úterními úvodními zápasy osmifinále Ligy mistrů: -------- Bayern Mnichov - Besiktas Istanbul Výkop: úterý 20. února, 20:45. Rozhodčí: Ovidiu Hategan - Octavian Sovre, Sebastian Gheorghe (všichni Rum.). Bilance: 2 2-0-0 4:0. Zajímavosti: - soupeři se dosud utkali 2x ve skupině LM v roce 1997, Bayern oba zápasy vyhrál 2:0 - jde o souboj úřadujících mistrů Německa a Turecka - Bayern může postoupit do čtvrtfinále LM posedmé za sebou, Besiktas je poprvé v novodobé historii soutěže v osmifinále - Bayern ve skupině vyhrál všechny 3 domácí zápasy a v každém vstřelil 3 góly - Bayern v LM vyhrál 6 z posledních 7 zápasů - Besiktas v této sezoně LM neprohrál (4 výhry, 2 remízy) - Besiktas na podzim vyhrál všechny 3 venkovní zápasy LM - Besiktas jako první turecký tým v historii LM vyhrál základní skupinu - Bayern drží sérii 13 soutěžních výher (naposled prohrál na konci listopadu v Mönchengladbachu 1:2) - Bayern doma v této sezoně vyhrál 14 z 15 soutěžních utkání - Bayernu bude chybět zraněný brankář Manuel Neuer - v karetním ohrožení jsou hráči Bayernu Joshua Kimmich, Corentin Tolisso a Sebastian Rudy a hostující Tolgay Arslan, Caner Erkin a Talisca Chelsea FC - FC Barcelona Výkop: úterý 20. února, 20:45. Rozhodčí: Cüneyt Cakir - Bahattin Duran, Tarik Ongun (všichni Tur.). Bilance: 12 4-5-3 18:18. Zajímavosti: - Barcelona v LM neporazila Chelsea 7x za sebou (od venkovního vítězství 2:1 v únoru 2006 v osmifinále) - 4 z posledních 5 vzájemných soubojů skončily remízou - soupeři se naposled utkali v semifinále LM v roce 2012, Chelsea postoupila po domácí výhře 1:0 a venkovní remíze 2:2 - jde o souboj bývalých vítězů LM - Chelsea v posledních 2 osmifinále LM vždy vypadla, Barcelona může postoupit do čtvrtfinále pojedenácté sebou - Barcelona vyhrála základní skupinu bez porážky (4 výhry, 2 remízy) - Barcelona v posledních 3 venkovních zápasech LM dala jediný gól - Chelsea vyhrála jediné z posledních 4 utkání v LM - Chelsea prohrála 3 z posledních 6 soutěžních zápasů - Barcelona prohrála jediné z posledních 38 soutěžních utkání (v lednovém čtvrtfinále Španělského poháru s Espaňolem 0:1) - Barcelona v LM neprohrála 7x za sebou - Lionel Messi (Barcelona) proti Chelsea neskóroval ani v jednom z 8 zápasů - hráči Chelsea Cesc Fábregas a Pedro působili v Barceloně - Barceloně bude kvůli disciplinárnímu trestu chybět obránce Nélson Semedo, hrát nemůže ani rekordní zimní posila Philippe Coutinho, který už na podzim nastoupil v LM za Liverpool