Madrid - Fotbalisté Realu Madrid 35. soutěžním zápasem v řadě bez porážky překonali klubový rekord ze sezony 1988/89. O výhře 3:2 nad La Coruňou rozhodl v nastavení kapitán Sergio Ramos. "Bílý balet" zvládl napínavý zápas i bez odpočívajících hvězdných hráčů Ronalda, Modriče, Benzemy nebo zraněného Balea a ligu vede dál o šest bodů před Barcelonou.

Ta zvítězila na hřišti poslední Osasuny Pamplona 3:0. Všechny tři branky dali hosté v druhém poločase, na trefu Luise Suáreze dvěma góly navázal Lionel Messi. Úřadující mistr ukončil sérii tří ligových remíz a prodloužil šňůru bez porážky na osm zápasů. Osasuna z posledních sedmi duelů získala jediný bod.

V prvním poločase v Madridu nepadl gól i přes převahu domácího Realu. Pět minut po přestávce šli ale domácí do vedení, když se Morata otočil s míčem a střelou zpoza vápna překonal brankáře Tytoně. Španělský forvard se při posledních osmi soutěžních startech prosadil sedmkrát.

Jenže hosté dokázali v rozmezí 63. a 65. minuty zápas otočit a postaral se o to šestadvacetiletý útočník Joselu, který byl dříve součástí kádru Realu, ač hrál zejména za B-tým. Za Deportivo, kde hostuje z anglického Stoke, nastoupil teprve potřetí v sezoně a vstřelil své první dvě branky. Na hřiště přitom přišel až v 58. minutě.

"Bílý balet" ale v závěru také předvedl obrat. Nejprve šest minut před koncem skóroval střídající Díaz, který oslavil první ligový gól za první tým Realu. V nastavení pak Kroos nacentroval od rohového praporku a Ramos hlavou rozhodl o tříbodovém zisku domácích. Podruhé za sebou se tak kapitán stal hrdinou madridského celku, před týdnem v 90. minutě vyrovnal na 1:1 na hřišti Barcelony.

Barcelona v Pamploně v prvním poločase jasně dominovala ve všech statistikách, skóre ale otevřít nedokázala, a tak poslední čtyři ligové zápasy Barcelony skončily po 45 minutách bezbrankovou remízou. Po změně stran se do velké šance dostala Osasuna, León z dálky zkusil přelobovat gólmana Ter Stegena a jeho pokus skončil na břevně.

V 59. minutě už se ale favorit dostal do vedení. Alba předložil míč před branku Suárezovi, který pohodlně zakončil. Uruguayský kanonýr se prosadil proti 22 z celkových 24 týmů, kterým v La Lize čelil. V každé z 12 sezon v profesionální kariéře se Suárezovi navíc podařilo vstřelit minimálně deset branek.

Tříbodový zisk hostů pojistil Messi. Zvláště povedená byla branka na 3:0, při níž Argentinec předvedl své technické schopnosti a pohrál si s domácí obranou. Messi vstřelil 17 gólů v posledních devíti utkáních s Osasunou.

"Posledních pár metrů je vždy nejobtížnější překonat a oni měli tolik hráčů za balonem. Ale věděli jsme, že bude nezbytné vstřelit první gól," uvedl trenér vítězů Luis Enrique. "Vždy to vypadá, že si to sami děláme těžké. Věděli jsme, že to bude boj. Měli šanci skórovat a pak by to bylo komplikovanější, ale jsem spokojen s tím, co jsem viděl na hřišti. Věděli jsme, jak udolat našeho soupeře, a v druhém poločase jsme byli efektivní v jeho vápně," dodal.

San Sebastian porazil Valencii 3:2 a posunul se na čtvrté místo. Mrzet jej nemusela ani Velova neproměněná penalta ze 60. minuty. Valencijský gólman Diego Alves chytil 20. pokutový kop v kariéře, což se nikomu jinému v La Lize nepovedlo.

Španělská fotbalová liga - 15. kolo:

Pamplona - FC Barcelona 0:3 (72. a 90.+2 Messi, 59. L. Suárez), San Sebastian - Valencie 3:2 (2. a 24. Willian José, 90.+1 Juanmi - 36. Parejo z pen., 90.+3 Bakkali), Las Palmas - Leganés 1:1 (21. Livaja - 76. Guerrero z pen.), Real Madrid - La Coruňa 3:2 (50. Morata, 84. Díaz, 90.+2 Ramos - 63. a 65. Joselu).